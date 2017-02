Von Marco Witting

Innsbruck – Da war er wieder, der unsägliche Zusatz im Marsch „Dem Land Tirol die Treue“. Das „Gott sei Dank“ in der zweiten Strophe (nach der Passage „Von dir gerissen wurde Südtirol“) sorgte schon mehrfach für Aufregung. Der frischgebackenen Abfahrtsmedaillengewinnerin Stephanie Venier brachte ihre unbedachte Gesangseinlage in St. Moritz deshalb heftige Kritik aus Südtirol ein. Ihre Entschuldigung folgte prompt – die TT berichtete. Der Komponist des Marsches, Florian Pedarnig, findet das „Gott sei Dank“ schlichtweg „unerfreulich und beschämend“.

Das neuerliche Aufflammen rund um den Zusatz zum Marsch störte damit gestern auch den 79. Geburtstag des Komponisten. „Wenn das nicht aufhört, dann sollten die Kapellen, um das zu unterbinden, das Stück absetzen“, erklärte er am Telefon. Jene, die so etwas hereinbrüllen, würden nichts über die Geschichte Südtirols wissen. Bei den heimischen Musikkapellen und Schützen würden solche Zusätze glücklicherweise nicht mehr vorkommen, erklärt Pedarnig. „Aber wenn es nach wie vor hineingerufen wird, sollte man den Marsch nicht spielen“, zeigt er sich „traurig“.

Den Marsch, der auf Zeltfesten und von Tanzmusiken oft als heimliche Landeshymne angestimmt wird, nicht mehr zu spielen, das fände Elmar Juen, Obmann im Landesblasmusikverband Tirol, „sehr schade“. Denn der Marsch sei „sehr schön und sehr, sehr populär“. Innerhalb der eigenen Reihen hätten sich die „Gott sei Dank“-Rufe nach einer Aufklärungskampagne deutlich gebessert. „Was das Publikum macht, das ist dann schon eine andere Sache“, erklärt Juen. Er habe mehrfach erlebt, dass man aber vor dem Lied darauf aufmerksam gemacht hat, die Rufe zu unterlassen, weil diese beleidigend seien. „Vereinzelte Rufer gibt es aber dann halt trotzdem“, sagt Juen. Nachsatz: je nach Anlass und Uhrzeit des Festes.

Stets wenig Freude hatte auch Landesschützenkommandant Fritz Tiefenthaler mit derartigen Ausrufen und Zusätzen zum Marsch. Der Fauxpas von Venier habe ihn noch in der Nacht darauf per SMS erreicht. Die Sportlerin habe sich entschuldigt, womit der Fall erledigt sei. „Was mich genauso stört wie die Rufe, sind etliche Österreich- und Nordtirol-feindliche Postings im Internet aus Südtirol.“ Dies sei genauso zu verurteilen wie die Rufe in der zweiten Strophe des Marsches. Das „Gott sei Dank“ sei in jedem Fall „unstatthaft“, sagt Tiefenthaler, der auch anmerkt, dass das Lied dadurch seine „Identifikationsfunktion“ verloren hätte. Der Marsch werde oft nur noch als „Stimmungsmache“ eingesetzt. Er selbst stehe dabei nicht mehr auf.