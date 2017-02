Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Noémi Tánczos zeigt ein Meme auf ihrem Smartphone: „Hungarian Grammar for beginners“ steht dort – ungarische Grammatik für Anfänger. Es ist einer dieser witzigen, ins Internet gestellten Beiträge, die sich so schnell weltweit verbreiten. Dieser soll veranschaulichen, wie kompliziert ihre Muttersprache ist und dass etwa ein englischer Satz auf Ungarisch ein einziges langes, fast unaussprechliches Wort mit vielen, vielen Buchstaben sein kann – 43 in diesem Fall.

„Wenn man Ungarisch lernt, ist man entweder verrückt oder verliebt. Die Grammatik ist wirklich schwer“, sagt die Studentin, die selbst mehrere Sprachen fließend spricht und nahtlos vom Deutschen ins Ungarische wechseln kann. Einer ihrer Mitbewohner, Chemie- und Physikstudent Justus Landsiedel aus Wuppertal, nickt: „In den zwei Jahren, in denen ich hier wohne, hab’ ich nur ein paar Wörter gelernt.“ Noémi, die Deutsch und Geschichte studiert, ist auch die Leiterin des ungarischen Studentenheims für nur 18 Bewohner. Sie führt durch das große Haus mit der heute vielen unbekannten, doch sehr bewegten Geschichte. „Ich bin froh, dass ich hier sein kann“, sagt sie. Ihre Mutter kam mit 14 Jahren nach Tirol.

Das Heim wurde vor 60 Jahren als Internat für Buben aus Ungarn eröffnet. Ein Jahr zuvor, 1956, waren nach dem blutig niedergeschlagenen Ungarnaufstand sehr viele Menschen in das Land mit der gemeinsamen Geschichte, nach Österreich, geflohen. In Tirol gab es vier ungarische Schulen. 1964 wurde der ehemalige Besitz einer großbürgerlichen Familie, der in der Nazizeit von Gauleiter Hofer und während der Besatzung von General Béthouart bewohnt wurde, zum ungarischen Studentenheim.

Auf dem Pavillon im Garten steht auf einer Steinplatte „Dr. Szabados Péter Sen.“ geschrieben, er ist dem heute 79-Jährigen gewidmet, der mit 19 Jahren als einer der Ersten nach Innsbruck kam. Gemeinsam mit Tamás Meleghy – er war 15 – führt er den „Verein Ungarisches Studentenheim und Kulturzentrum Innsbruck“. Denn das Gebäude ist auch Treffpunkt für ungarische Vereine, die Pfadfindergruppe oder die ungarische Kirchengemeinde. Einmal im Monat findet eine Messe statt. „Die meisten Studenten sind aus Ungarn oder zumindest ungarischer Abstammung, die anderen kommen aus Spanien, Tschechien, Deutschland und Österreich“, sagt Szabados.

Das Haus, in dem in den vergangenen Jahrzehnten Hunderte junge Menschen und später ihre Enkel ein- und ausgingen, ist ein bunter Begegnungsort auch mit heimischen Studenten oder Kulturverbänden geworden. Im Sommer werden im Garten Grillpartys gefeiert. Die ungarische Sprache – obwohl sehr gepflegt – soll kein Hindernis sein, oder wie Noémi meint: „Sind wir unter uns, sprechen wir Ungarisch, ist ein Deutschsprachiger dabei, dann Deutsch.“ „Danke!“ Oder: „Köszönöm!“