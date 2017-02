Kirchbichl – 24 Jahre lang stand Hans Steiner an der Spitze des Viertels Unterland, welches die Bezirke Schwaz, Kufstein und Kitzbühel umfasst. 4040 Schützen, 328 Marketenderinnen und 324 Jungschützen sind in 69 Kompanien tätig. „Ich gehöre zu den Sauriern des Schützenwesens“, meinte Steiner lächelnd, als er die Vorzüge der raschen Kommunikation der Schützen untereinander mittels Internet hervorhob. Abschließend erklärte der Waidringer, dass sich seit seinem Antritt 1993 nicht viel geändert habe. Schon damals hieß es, dass Geschichtsbewusstsein erweitert werden soll und dass echtes Brauchtum und Tradition im Geiste der Schützen erhalten werden muss. Zusammen mit Steiner schieden auch Stellvertreter Josef Pockenauer, Marketenderin Simone Klausner und Kassier Thomas Putz aus dem Vorstand aus.

Bereits vor der Versammlung haben die Schützen ihre Stimmen für die Neuwahl des Vorstandes abgegeben. Von 76 möglichen Stimmen gingen 72 an Landesschützenmeister Manfred Schachner von der Schützenkompanie Wörgl, der nunmehr für drei Jahre dem Viertel Unterland vorsteht. Zum Stellvertreter wurde Georg Huber (Hauptmann der Kompanie Ramsau) gewählt, Schriftführer ist nun Ernst Jenewein (Obmann der Kompanie Kitzbühel), Kassier Derek Paul (Obmann der Kompanie Terfens) und Marketenderin Bianca Keiler (Kompanie Bruck am Ziller). Vervollständigt wird der Ausschuss mit dem Jungschützenbeauftragten Mario Moser (Kompanie Achenkirch), dem Schießreferenten Josef Ager (Kompanie Bad Häring) und dem Internetbeauftragten Michael Gollner (Kompanie Fieberbrunn).

Einstimmig wurde der Beschluss gefasst, Hans Steiner zum Ehrenmajor zu ernennen. Zudem wurde der Beschluss gefasst, dass Leo Trixl von der Schützenkompanie Fieberbrunn die goldene Verdienstmedaille des Schützenbundes bekommt.

„Eine große Ära ist heute zu Ende gegangen. Ich will mit den Aufgaben wachsen und hoffe, so in die Fußstapfen meines Vorgängers wachsen zu können“, erklärte der neue Kommandant Manfred Schachner. (be)