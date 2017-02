Lechtal – Einige Veränderungen stehen bevor: Von Loipenbeauftragten wird gesprochen, die Beschilderungen sollen „einheitlich“ werden und Informationen für Langläufer verbessert, erklärt Michael Kohler, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Lechtal.

Von Mitte Dezember bis Mitte März bei ausreichender Schneelage je nach Wetterlage und Beschaffenheit werden täglich 190 km Loipe von Steeg bis Forchach in Schuss gehalten. Aus Rücksicht auf die Natur sind die drei Loipenspurgeräte mit so genannten Schon-Ketten aus Gummi anstatt Alu bestückt. So soll Flurschäden vorgebeugt werden. Jährlich finden in Sachen Routenführung Absprachen mit den Grundstückseigentümern durch die Gemeinden statt, um Missverständnisse zu vermeiden. Organisiert wird die Einteilung und Zusammenarbeit in Sachen Loipenpräparation vom TVB.

Da das Land Tirol seit heuer neue Loipenrichtlinien vorgibt, werden ab 2018 eigene Loipenbeauftragte geschaffen. Ihre Aufgabe ist es, den Zustand der Loipe zu kontrollieren und Infos zeitnah an den Tourismusverband zu melden. Der Statusbericht mit Änderungen kann dann jederzeit auf der Homepage des TVB nachgelesen werden. Auch die Beschilderungen der Loipen präsentieren sich dann einheitlich und werden optimiert. So können z. B. bei Wegunterbrechungen und -weiterführungen keine Missverständnisse entstehen. Der Gast bekommt künftig vom Hotel oder Vermieter einen täglichen Statusbericht über den Zustand der Loipen.

Noch sind die Möglichkeiten bezüglich Skiverleih und Equipment begrenzt. Aber auch hier wird an eine Erweiterung gedacht. In Zukunft soll auch für Tagesbesucher oder Gäste mit längerer Anfahrt ein Vollservice gewährleistet sein. (ce)