Von Helmut Mittermayr

Reutte – „Man kann die Entwicklung als besonders sicher oder besonders gefährlich einstufen“, verweist Bezirkshauptmann Konrad Geisler auf den Interpretationsspielraum, was den Waffenbesitz im Außerfern angehe. Er habe sogar gelesen, dass der Bezirk Reutte – gerechnet auf die Pro-Kopf-Zahl – der Spitzenreiter in Tirol sei. Jedenfalls sind derzeit 3471 genehmigungspflichtige Waffen bei rund 32.000 Einwohnern registriert. Unter die Kategorie B, Faustfeuerwaffen, fallen 1211 Stück.

Wurden im Jahr 2015 noch 34 neue Waffenbesitzkarten ausgestellt, so kletterte die Zahl im vergangenen Jahr auf 79; eine Zunahme von 132 Prozent. Fast jeden vierten Tag wurde jemand bei der Bezirkshauptmannschaft Reutte vorstellig, um sich erstmals bewaffnen zu können. Bis auf die Zähne bewaffnet seien die Außerferner trotzdem nicht, relativiert BH-Chefbüromitarbeiterin Ute Huter: „Viel Wild, viele Jäger, viele Waffen – das ist der logische Schlüssel für den Bezirk Reutte.“ Deshalb verwundere es nicht, dass etwa umgelegt auf die Pro-Kopf-Zahl der Waffenbesitz in der Landeshauptstadt nur halb so groß sei. So mancher Außerferner Jäger würde auch zwischen zehn und 20 Büchsen sein Eigen nennen. Großsammler im dreistelligen Bereich sind auch ein oder zwei bekannt.

Die Zahl der Personen im Bezirk Reutte, an die 2016 Mindestsicherung ausgezahlt wurde, pendelte laut Bezirkshauptmann zwischen 200 und 220. Für heuer rechnet er mit einem Anstieg um 50, was der Flüchtlingssituation geschuldet sei. Derzeit sind rund 300 Menschen aus aller Welt in Flüchtlingsquartieren untergebracht. In Sachen Neuzuzug sei nicht mehr viel los. Geisler: „Alles ist ruhig, hier gibt es keine Dramatik. Manchmal kann es auch ein Vorteil sein, ein kleiner abgelegener Bezirk zu sein.“

Im Jahr 2016 wurden im Bezirk Reutte insgesamt 30.269 Verkehrsdelikte zur Anzeige gebracht. 2015 waren es noch 39.295, zieht auch die für Verkehr zuständige BH-Juristin Elisabeth Singer eine überraschende Bilanz. Umgerechnet bedeutete dies 83 Anzeigen pro Tag, im Jahr zuvor noch 108. Der Rückgang erscheint mit 23 Prozent immens.

Die BH Reutte verarbeitete 2016 insgesamt 25.198 Anonymverfügungen (32.121/ 2015) und 5307 Strafverfügungen (5392/2015). Davon wurden 1861 ordentliche Strafverfahren eingeleitet. Kausal bedingt gingen auch die Strafgeldeinnahmen auf 1,993.337 Euro zurück. Im Vorjahr wurden noch um 249.000 Euro mehr vereinnahmt. 1344 Verkehrsunfälle stehen 2016 zu Buche, davon 254 mit Personenschaden. 2015 hieß die Quote noch 1361/240. Leider verloren 2016 drei Menschen auf den Straßen im Bezirk ihr Leben. Positiv zumindest der Rückgang: 2015 waren noch elf Todesfälle zu beklagen.

Auch bei Führerscheinabnahmen ist ein Rückgang von 25 Prozent festzustellen. Traf es 2015 noch 190 Verkehrsteilnehmer, mussten im vergangenen Jahr „nur“ in 143 Fällen die Lenkberechtigung entzogen werden. Bei 29 Lenkern waren gravierende Geschwindigkeitsüberschreitungen der Grund (2015/56). In 62 Fällen war Alkoholisierung der Auslöser (2015/94). Fünf Lenker hatten mehr als zwei Promille intus.

Der Arbeitsumfang für das Verkehrs- und Sicherheitsreferat kann auch an folgenden Zahlen abgelesen werden: Vom Bürgerservice wurden 2174 Reisepässe, 1627 Personalausweise, 1659 Führerscheine, 96 Jagdkarten und 217 Fischereikarten ausgegeben. Die Abteilung Fremdenwesen erteilte 418 Aufenthaltstitel und stellte 612 Anmeldebescheinigungen für EWR-Bürger aus.