Von Hubert Daum

Nassereith – Lange war es ein Klotz am Bein, vor allem für den Gemeindesäckel: das in den feudalen 1970er-Jahren erbaute Hallenbad Nassereith. Von einer nachhaltigen Generalsanierung konnten die Umlandgemeinden nicht überzeugt werden, ein Alleingang hätte das eigene Gemeindebudget überfordert. So kam 2013 das endgültige Aus für den kostspieligen Badespaß. Seither wird über die Zukunft der Bauruine spekuliert. Nun könnten die Spekulationen ein Ende haben: Die Gemeindeführung beauftragte Ende letzten Jahres das Reuttener Architekturbüro Walch, ein Konzept für eine sinnvolle Nachnutzung auszuarbeiten. Dieses „Entwicklungskonzept Schwimmbad Areal“ liegt nun druckfrisch auf dem Tisch des Bürgermeisters.

„Für uns war es wichtig, ein nachhaltiges Projekt zu entwickeln, das qualifizierte Arbeitsplätze schafft und einen Mehrwert für die Gemeinde darstellt“, umreißt Alexander Wasle vom Architekturbüro den Fokus des 80-seitigen „Masterplans“ mit integrierter Analyse der wichtigsten Komponenten des Dorfes. Das Schwimmbadareal umfasst eine Fläche von 16.500 m² mit einer weiteren Optionsfläche von 4300 m². Platz genug für die vier empfohlenen Varianten, die sich allesamt dem Thema Gesundheit widmen.

1Therapeutisches Reiten: Diese Variante forciert Hippotherapie und heilpädagogisches Reiten. Für Nassereith wäre dies ein „absolutes Alleinstellungsmerkmal, da in der Umgebung keine vergleichbare Einrichtung existiert“, heißt es.

2Pferdeklinik: Auch das Angebot eines breiten Spektrums an Behandlungsmaßnahmen für erkrankte Pferde sieht das Architekturbüro als Alleinstellungsmerkmal. Denkbar sei sowohl eine stationäre als auch eine ambulante Betreuung der Pferde. Die Klinik soll zudem eine neue Zielgruppe ansprechen, die in der Region künftig auch Reiturlaube buchen will. In der Region Imst sieht der Konzeptautor große Nachfrage, da hier einige Pferdehöfe ansässig sind.

3Generationenhaus: Ein Wohntrakt mit betreutem Wohnen und anschließendem Café, das von den Heimbewohnern betreut wird, soll über Jahre voneinander entfernte Generationen, vor allem Jung und Alt, wieder näher zusammenführen. Medizinische Einrichtungen sollen die Infrastruktur des Komplexes zusätzlich verbessern. Im gerade im Bau befindlichen Generationenhaus in Innsbruck beispielsweise sollen darüber hinaus Vereinsräume, eine Kinderkrippe und ein Foto- und Kosmetikstudio Platz finden.

4Rehazentrum mit Hotel: Als „absoluter Gewinn für die gesamte Region“ bezeichnen die Architekten diese Variante, die den Bau eines Therapiezen­trums vorschlägt. Die günstige Lage im Zentrum der Regionen Oberland, Innsbruck und Außerfern sei ein Garant für gute Auslastungszahlen. Der Standort sei auch deswegen ideal, weil für Therapiemaßnahmen bereits viele Möglichkeiten zum Wandern, Nordic Walking, Mountain­biken oder Klettern vorhanden sind. Eventuelle Begleitpersonen der Reha-Patienten könnten im dazugehörigen Hotel logieren.

„Für uns ist die Variante des Rehazentrums die interessanteste“, weiß BM Herbert Kröll, „hier sehen wir den größten Mehrwert für das Dorf, weil vor allem neue, qualifizierte Arbeitsplätze entstehen.“ Man habe nun eine Unterlage in der Hand, die einem Investor alle relevanten Details aufzeigt. Kröll: „Wir sind schon länger in Kontakt mit einem Interessenten. Sollte allerdings nach drei Jahren kein Projekt fixiert sein, entstehen auf dem Areal Bauplätze.“ In der Gemeindeversammlung am 11. März werden die Bürger darüber informiert.