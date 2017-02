Von Alexandra Plank

Innsbruck – Sie ist quirlig und strotzt vor Wissen: Antonella Placheta ist seit 17 Jahren geprüfte Fremdenführerin. Als „austria­guide“ darf sie in allen Städten Österreichs Führungen machen.

In Tirol sind derzeit 155 Fremdenführer im Einsatz. In 21 Sprachen können Touristen, aber auch Einheimische mehr über die Städte erfahren. „Unser Berufsbild hat sich sehr geändert. Die Fremdenführerin im Dirndl und mit Regenschirm ist ein Klischee“, so Placheta. Die 48-Jährige kann auf ein abgeschlossenes Geschichtestudium verweisen und spricht Deutsch, Englisch sowie Italienisch. Seit einem Rundgang durch Innsbruck mit einer italienischen Gruppe hat sie ein inniges Verhältnis zu Neapel. „Die Einwohner dieser Stadt sind die Uritaliener. Der Leiter der Gruppe hat mich und meinen Mann zu sich eingeladen und uns mit seiner Gastfreundschaft überwältigt“, erzählt die Fremdenführerin. Seither bestehe reger Kontakt.

Touristen unterschiedlichster Nationen bringt die Fremdenführerin die Sehenswürdigkeiten Innsbrucks näher. Besonders haben es ihr die „Schwarzen Mander“ in der Hofkirche angetan. „Es gibt viele Geschichten zu den Figuren, außerdem ist das Grabmal, in dem sich kein Toter befindet, auch im kunsthistorischen Sinn einzigartig“, so Placheta. Je nach Nation gebe es Eigenarten: „Inder lieben unsere Natur, Geschichte interessiert sie weniger, dafür aber unsere Lebensbedingungen. Italiener erfahren gerne viel Wissenswertes, das muss aber humorvoll vermittelt werden. Der deutsche Gast liebt Detailwissen. Amerikaner wiederum sind fasziniert von allem Alten“, so die Expertin.

Wir nähern uns dem Flüsterbogen, jenem Hauseingang in der Hofgasse, bei dem man links eine Botschaft hineinflüstern kann und der Lauscher rechts diese hören soll. „Antonella ist die Beste“, flüstere ich – keine Reaktion. Der Bogen funktioniert nicht immer. Ist Fremdenführen in Zeiten, in denen jede Infor­mation per Handy gegoogelt werden kann, schwieriger geworden, will ich wissen. „Meine Führungen sind so spannend, da hat das Smartphone Pause“, sagt Antonella lachend und eilt schon zur nächsten Gruppe.