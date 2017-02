Von Alexandra Plank und

Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – „Das haben wir noch nie gehabt, das ist schon etwas Besonderes!“ Das Gruppenfoto der Ehrenzeichenträger wird am Montag erstmals mehr Frauen als Männer zeigen. Beim Landes-Festakt im Riesensaal in der Innsbrucker Hofburg werden elf verdiente Persönlichkeiten für ihr „hervorragendes öffentliches oder privates Wirken“ mit dieser hohen Tiroler Landesauszeichnung geehrt. Sechs von ihnen sind Frauen, wie Thomas Saurer, Repräsentationschef des Landes, berichtet.

Ihre Namen wurden noch nicht offiziell bekannt gegeben, nur so viel: Sie kommen aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, Soziales, Kunst und Kultur. Auch wenn es auf bestimmte Umstände zurückzuführen ist, dass die Frauen diesmal in der Überzahl sind – einer der auf der Liste stehenden Männer ist verstorben, ein anderer verhindert: „Die Landesregierung ist sehr um Ausgewogenheit bemüht“, betont Saurer. Es gebe genügend aktive und verdiente Frauen im Land, „und man muss sie auch sichtbar machen“. Aber offensichtlich sei es ihre Bescheidenheit, die dazu führe, dass sie eher im Hintergrund stehen. „Wir sind deshalb dankbar für Vorschläge.“

Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik sieht im diesjährigen hohen Frauenanteil einen ersten Erfolg der Lobbyarbeit aller im Landtag vertretenen Politikerinnen. Diese hätten wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass Frauen nicht die Wertschätzung entgegengebracht wird, die sie verdient hätten. Die Frauen erwirkten, dass das Missverhältnis bei den Ehrungen auch in den Tiroler Gleichbehandlungsbericht (2010 bis 2015) aufgenommen wurde. Die Statistik spricht eine männliche Sprache: Von rund 1200 Personen, die ein Tiroler Ehrenzeichen erhielten, waren etwa 300 Frauen. Wobei dieser Anteil von nicht einmal einem Drittel nur in den „Volks-Ehrenzeichen“ erzielt wird. Schaut man sich die exklusiveren Auszeichnungen an, sind Frauen selten vertreten. Unter den lebenden Personen, die den Ehrenring tragen, findet sich mit Ingeborg Hochmair, Gründerin der Firma MED-EL, nur eine Frau.

Etwas frauenfreundlicher ist die Situation bei den Kunst- und Kulturpreisen des Landes. Jedoch wird auch hier kritisiert, dass von 2010 bis 2015 keine einzige Frau einen Preis für zeitgenössische Kunst erhalten hat. Für Blanik ist der geringe Frauenanteil bei Ehrungen auf mehrere Komponenten zurückzuführen: Zum einen seien Frauen der Generation, die nun geehrt wird (50 plus), häufig so mehrfach belastet gewesen, dass sie nicht die Zeit fanden, sich auch noch in Vereinen zu engagieren. In diesen, vor allem den traditionellen, seien weibliche Obfrauen zudem selten. Bis vor Kurzem hätten überwiegend Männer Personen vorgeschlagen, Frauen hatten sie kaum auf dem Radar. Blanik will die Frauen ermutigen: „Ich höre oft: Das ist selbstverständlich; dafür geehrt zu werden, ist mir peinlich.“ Sie hat es sich zur Auf­gabe gemacht, Frauen vor den Vorhang zu schieben. „Mit jeder Frau, die eine Ehrung erhält, trauen sich auch andere Frauen, zu ihren Leistungen zu stehen“, so Blanik.

Am „Hohen Frauentag“ (15. August) werden wieder verdiente Bürger und Bürgerinnen aus Tirol und Südtirol ausgezeichnet. Bis 31. Mai können an die Abteilung Repräsentations­wesen Anträge gestellt werden.