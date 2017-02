Von Christoph Blassnig

Lienz – Die Zeit scheint ihm nichts anhaben zu können: Albin Egger bedient schon seit Jahrzehnten persönlich in seinem kleinen Geschäft in der Kärntner Straße. Am 3. Februar 1957 war sein erster Arbeitstag als Fleischerlehrling im Betrieb seines Schwiegervaters. Genau 60 Jahre später hat er am selben Ort mit Stammkunden und Freunden bei Bacardi und Fleischkäsesemmeln gefeiert. Heuer wird der Meister 75 Jahre alt. Noch immer steht er um sechs Uhr Früh auf und arbeitet bis zehn Uhr nachts, an sieben Tagen die Woche. Nur an den Samstagabenden, da gönnt Albin sich ein paar Stunden mit Freunden und trinkt Bacardi. Früher habe er noch viel mehr Energie gehabt, erzählt Albin Egger. „Die Fremden­legion oder als Spion beim Geheimdienst, das wäre schon was für mich gewesen!“ Seine Augen funkeln dabei verheißungsvoll.

Aufgewachsen in Oberdrauburg als eines von acht Bauernkindern, ging Albin nach Lienz, um Arbeit zu finden. Eigentlich wollte er Koch werden. Das Fleischergeschäft seines Schwiegervaters hat er vier Jahre später selbst übernommen. „Die Kühltheke ist einmal neu gemacht worden. Sonst ist alles, wie es damals war.“ Ein Stück Erinnerung und Heimat sei dieser Winkel in der Lienzer Kärntner Straße heute noch für viele. „Schüler, die vor 40 Jahren im Gymnasium oder im Konvikt waren und inzwischen weit weg leben, kommen manchmal zu mir und kaufen eine Jause. Begeistert gratulieren sie mir und freuen sich, dass es mich noch immer gibt.“

Fleisch scheint das Lebenselixier für Albin Egger zu sein. „Wer viel mit dem Auto fährt, braucht viel Benzin.“ So halte er es mit der Ernährung, meint der quirlige Mann. „Je fetter, je lieber. Und abends eine Cholesterintablette.“ Er sei wohl einer der letzten eigenständigen Geschäftsleute in Lienz. Immerhin habe er 23 Berufskollegen zusperren sehen. „Die Leute schätzen Qualität, Preis – und persönliche Bedienung.“ Hauptsächlich hat er Stammkunden. Manche kommen seit Jahrzehnten.

Sein Geschäft will Egger ausbauen. Im Sommer plant er, einen eigenen Wagen beim Stadtmarkt aufzustellen. Früher habe er für einen Großhändler alles Wildfleisch in Osttirol und Oberkärnten aufgekauft und mit dem Zug nach Wien geschickt. „Express, dafür ohne Kühlung“, lächelt er, „heute würde das wohl nicht mehr gehen.“ Daher könne er 50 Jahre Erfahrung mit Wild vorweisen. Bei der Jagdprüfung sei er allerdings durchgefallen.

An Ruhestand will der Meister nicht denken. „Solange mich die Leute wollen und es mir gut geht, mache ich weiter.“ Und genießen solle er, was immer ihm schmeckt, habe ihm sein Arzt geraten. „Fleisch und Wurst ist mir das Liebste. Ein Braten muss ,schluttern‘ vor lauter Fett.“