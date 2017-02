Von Catharina Oblasser

Lienz – Den Anfang machte eine Anfrage einer Mutter aus dem Lesachtal, ob es in Lienz ein Schülerheim für ihr Kind gebe. Das veranlasste die Stadt Lienz, eine großräumige Befragung einzuleiten, um den Bedarf an einer allfälligen Unterbringung für Jugendliche ab 14 Jahren zu untersuchen. Vor Kurzem wurde die Studie im Ausschuss für Wirtschaft und Standortentwicklung der Stadt Lienz vorgestellt.

„Wir waren positiv überrascht“, sagt Ausschussobmann Christian Steininger. Rund 130 Eltern hätten ein Interesse an einem Heim­platz für ihr Kind bekundet. Naturgemäß betrifft das vor allem Familien, die in einiger Entfernung von Lienz leben. Befragt wurden Eltern in Osttirol, aber auch in Oberkärnten und in Hermagor. Zurzeit müssen Schüler, die etwa aus Prägraten, Heiligenblut oder dem Kärntner Drautal nach Lienz pendeln, eine lange Anreise und eine ebenso lange Heimfahrt auf sich nehmen.

Laut Steininger sollte ein allfälliges Heim nicht nur für Schüler höherer Schulen, sondern auch für Lehrlinge und für die Studenten des neuen Mechatronik-Studiums in Lienz Platz bieten. „Davon können alle profitieren“, so der Obmann. Der nächste Schritt wird sein, die Direktoren der höheren Schulen einzubinden, um den Bedarf noch konkreter abzufragen.

Einst war das Bundesschülerheim im Grafenanger, auch Konvikt genannt, temporäres Zuhause für viele Gymnasiumsschüler. Heute betreibt in Lienz die Landwirtschaftliche Lehranstalt ein Heim für ihre Schülerinnen und Schüler, das sehr gefragt ist. Auch im Kolpinghaus gibt es Heimplätze für Mädchen und Burschen von 15 bis 19 Jahren.

Ein Heim für Jugendliche und Studenten in Lienz würde auch den Standort stärken, ist Steininger überzeugt. Eine gute fachliche und persönliche Betreuung muss dabei selbstverständlich sein, so der Ausschussobmann.