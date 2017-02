Von Benedikt Mair

Innsbruck – Das gebührenpflichtige Glas Wasser in Kaffeehäusern, Bars und Restaurants sorgte in der Vergangenheit immer wieder für teils hitzig ausgetragene Meinungsverschiedenheiten. Seitdem ist viel Wasser den Inn und vieles mehr oder weniger teuer erkauftes die Kehle von durstigen Kunden runtergeflossen; das Bezahlen für ein Glas Wasser wird inzwischen weitestgehend akzeptiert. Vom Osten Österreichs ausgehend, bahnt sich aber gerade eine neue Diskussion über die Kosten von Dienstleistungen in Gastbetrieben an.

Wie Medien Anfang der Woche berichteten, habe eine junge Frau in einer Bar in Wien nichtsahnend ihr Handy aufgeladen. Sie habe während ihres Besuchs vier Getränke konsumiert, heißt es weiter, und am Ende nicht schlecht gestaunt, als ihr die Betreiberin der Gaststätte einen Euro für den verbrauchten Strom berechnete. Die verärgerte Kundin postete ein Bild der Rechnung anschließend auf Facebook und brach damit die Debatte vom Zaun.

Zwar habe man von dem Fall aus Wien gehört, aber „in Tirol hat es noch keine Beschwerden über verrechneten Strom in Gastlokalen gegeben“, heißt es auf Nachfrage aus dem Tiroler Büro des Europäischen Verbraucherzentrums.

„Noch ist es bei uns nicht angekommen“, stellt auch Josef Hackl, der Obmann der Fachgruppe für Gastronomie in der Tiroler Wirtschafts- kammer, gestern fest. „Das Aufladen von Smartphones und Co. in Gaststätten ist noch nicht so verbreitet. Aber was, wenn es mehr wird? Dann brauchen wir irgendwann 20 Steckdosen.“ Deshalb könne er sich vorstellen, dass in naher Zukunft auch Tiroler Betriebe für das Aufladen der verschiedensten elektronischen Geräte eine Gebühr verlangen werden. „Mit dem Strom ist es wie mit dem Glas Wasser: Es ist eine Dienstleistung, die wir als Wirte dem Gast bieten“, sagt Hackl. Und genau dort, wo man heute mit dem Verrechnen für ein Glas Wasser sei, „werden wir in Zukunft auch mit dem Verrechnen von Strom hinkommen.“

Ganz anders sieht man das in der Arbeiterkammer Tirol. Andreas Oberlechner, Mitarbeiter des AK-Konsumentenschutzes, geht nicht davon aus, dass die Tiroler Wirte auf diesen Zug aufspringen werden. „Grundsätzlich muss das natürlich jeder Betreiber für sich selbst entscheiden, ich gehe aber nicht davon aus, dass sich diese Praxis in Tirol flächendeckend durchsetzen wird.“ Besonders wenn er an Stammkunden denke, erscheine es ihm doch merkwürdig, plötzlich für das Anstecken eines Ladegerätes einen Betrag zu verlangen. Irgendwann werde sich der Gast dann denken: „Für was muss ich jetzt als Nächstes bezahlen?“, sagt der AK-Experte. Ein derartiges „Kundenvertreibungsprogramm“ könne nicht im Sinne des Wirtes sein.

Rechtlich gesehen stellt das Verlangen einer Gebühr übrigens kein Problem dar, fasst Oberlechner zusammen. „Solange der Wirt den Gast da-rauf hinweist, dass er für das Aufladen etwas bezahlen muss und ihm die zu entlohnende Summe nennt, ist das absolut unproblematisch.“ Nur über den Preis müsse man noch reden. „Ein Euro, wie es in Wien der Fall war, scheint mir doch recht viel.“