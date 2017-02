London/Berlin – Wegen des bevorstehenden Austritts Großbritanniens aus der EU wollen laut einem Zeitungsbericht immer mehr Briten die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Die Zahl der Anträge auf Einbürgerung sei gestiegen, berichtete die Bild-Zeitung (Samstagsausgabe) unter Berufung auf eine eigene Umfrage bei den zuständigen Länderbehörden.

So seien in Hessen im Zeitraum von 1. Jänner bis 13. Februar dieses Jahres 125 Anträge gestellt worden, schrieb das Blatt. Dies seien fast so viele wie in den Jahren 2014 und 2015 zusammen. In Hamburg seien im selben Zeitraum 52 Anträge auf Einbürgerung eingegangen. Im gesamten Jahr 2016 seien es dort 280 Anträge gewesen.

In Berlin stellten laut Bild 2016 mehr als 500 Briten einen Einbürgerungsantrag, im Jänner 2017 bereits 43. Baden-Württemberg verzeichnete demnach in den ersten Monaten 2017 mehr als hundert Anträge und habe bestätigt, dass die Zahl der Anträge von britischen Staatsangehörigen „spürbar gestiegen“ sei.

Die britische Premierministerin Theresa May hob am Freitag nach einem Treffen mit dem französischen Premierminister Bernard Cazeneuve in London die Notwendigkeit hervor, angesichts des Brexit bald eine Übereinkunft „über die Rechte der EU-Bürger im Vereinigten Königreich und der britischen Bürger in der EU“ zu schließen. Die Premierministerin habe „klar gesagt, dass wenn das Vereinigte Königreich die EU verlässt, es nicht Europa verlassen wird“, hieß es in einer Mitteilung von Downing Street.

Im Juni 2016 hatten sich in einem Volksentscheid knapp 52 Prozent der Briten für den Austritt ihres Landes aus der EU ausgesprochen. Großbritannien will mit dem Verfahren zum Ausstieg aus der Europäischen Union gemäß Artikel 50 des EU-Vertrags kommenden Monat beginnen. (APA/AFP)