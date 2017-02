Innsbruck – Die Temperaturen steigen wieder, der Spielplatz wird wieder zur Alternative für eine nachmittägliche Freizeitgestaltung – ganz besonders für die Kleinen, die Freiraum lieben. Kinderrutsche, Schaukel, Sandkiste: Hier lockt nicht nur jede Menge Spaß, sondern auch die ein oder andere Gefahr. Doch anders, als man es meinen möchte, steigt die Zahl der Spielplatzunfälle sogar an. Sie hat sich zwischen 2008 und 2015 in Tirol laut Kuratorium für Verkehrssicherheit sogar mehr als verdoppelt. Eine mögliche Erklärung dafür? Eltern, die mehr aufs Handy als auf das Kind achten.

Zählte das Kuratorium 2008 etwa in Tirol 400 Unfäll­e, so geht die Statistik für das Jahr 2015 (neuere Zahlen liegen nicht vor) von rund 1000 Fällen (es handelt sich dabei um eine Hochrechnung) aus, die in einer Unfallambulanz nachversorgt wurden. Österreichweit zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Laut Kuratorium haben sich auch hier die Zahlen bei den Kindern unter zehn Jahren verdoppelt, bei jenen unter fünf Jahren sogar verdreifacht. Zahlen, die seit einiger Zeit Rätsel aufgeben. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass man mit den Kindern schneller in die Unfallambulanz geht. Eine andere Erklärung ist für das Kuratorium für Verkehrssicherheit das Thema Ablenkung. Das KfV hat im Rahmen einer Beobachtung von etwa 400 Aufsichtsperson-Kind-Paaren auf Spielplätzen in Kärnten, Niederösterreich, Vorarlberg, Salzburg und Wien festgestellt, dass neun von zehn Aufsichtspersonen häufig abgelenkt sind bzw. ablenkende Tätigkeiten durchführen. Am häufigsten waren die Aufsichtspersonen durch Texting oder Internetsurfen am Mobiltelefon abgelenkt (42 Prozent), gefolgt von intensiver Gesprächsführung mit anderen Personen und Telefonieren. „Das oder eine nebenbei getippte SMS reicht oft schon aus, um einen drohenden Sturz von der Schaukel oder das Einklemmen von Fingern auf der Wippe nicht rechtzeitig erkennen zu können“, sagt Othmar Thann, Direktor des KfV. Die Aufmerksamkeit sollte dort liegen, wo sie hingehört.

Die Tiroler Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser kennt das Phänomen von abgelenkten Eltern nicht nur vom Spielplatz. „Es fällt mir auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf. Die Zahlen hätte ich mir aber nicht so heftig vorgestellt.“ Man wisse, wie schnell etwas passieren kann. Selbst wenn die aufmerksamen Eltern daneben stehen, sei immer ein Absturz möglich. „Aber durch das Handy abgelenkt sein, das geht gar nicht“, sagt Harasser. Es mangle in solchen Fällen auch am „Verantwortungsbewusstsein“. Man dürfe besonders kleine Kinder einfach nicht aus den Augen lassen. (TT, mw)