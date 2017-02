Von Wolfgang Otter

Wildschönau, Oberau – Nach sechs Jahren wollte die Freiwillige Feuerwehr Oberau wieder die Wildschönauer zu einem Umzug am Faschingssonntag aufrufen. Was 2007 und 2011 möglich war, stellte sich aber zur Verwunderung der Feuerwehrmänner als schwierig heraus. Laut Feuerwehrkommandant Stefan Naschberger wollte man seitens der Bezirkshauptmannschaft Kufstein ein Konzept für den Verkehr, vor allem für die Reisebusse, haben. Nur wohin mit großen Fahrzeugen in Oberau abseits der Landesstraße? „Zudem hätte noch eine Vor-Ort-Besprechung stattfinden müssen“, schildert Naschberger. Angesichts des nahenden Faschingssonntag­s „haben wir jetzt den Umzug abgesagt“, berichtet der FF-Kommandant. Was die Floriani­jünger wundert, sei, dass es weder 2007 noch 2011 Probleme für die rund einstündige Sperre der Straße gegeben habe. Und natürlich gibt es da noch das Talfest im Sommer, wo die Landesstraße stundenlang gesperrt bleibt.

Bei der Bezirkshauptmannschaft betont man, dass man die Veranstaltung nicht verboten habe. Es ging auch nicht um ein Konzept, „aber wenn man eine Landesstraße sperrt, muss man Überlegungen anstellen, was man mit dem Verkeh­r macht“, betont Bezirkshauptmann-Stellvertreter Herbert Haberl. Besonders, wenn man, wie am kommenden Sonntag, starke­n Verkehr durch Skifahrer erwartet. Daher sei auch der Tag der Sperr­e entscheidend.

Eine von der Feuerwehr vorgeschlagene Ausweichroute am Gemeindeamt vorbei sei für große Fahrzeuge nicht geeignet. Angesichts des nur noch knappen Zeitraums („Wir haben am 9. Februar das erste Mal davon erfahren“, sagt Haberl) und sicherlich noch notwendiger mehrerer Besprechungen wäre die Umsetzung schwierig gewesen. Die Feuerwehr hätte den Antrag daraufhin zurückgezogen und den bereits gemeldeten Gruppen wieder abgesagt.

In Niederau geht der Umzug am Freitag (ab 15.30 Uhr) wie geplant über die Bühne. Dort muss die Landesstraße nur wenige Minuten gesperrt werden, wie FC-Obmann Johann Leitmann erklärt.