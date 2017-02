Kufstein, Kundl. Radfeld – Im Bezirk Kufstein steuert der Fasching auf seinen Höhepunkt zu. Und in den kommenden Tagen wird Faschingsnarren viel geboten.

Kundl: Nach drei Jahren findet am 26. Februar wieder der Kundler Faschingsumzug statt – ein Spektakel. An diesem Tag regiert im Kundler Dorfzentrum das närrische Treiben. Beim Glockenschlag um Punkt 12 Uhr beginnt der Höhepunkt. Der Schlüssel des Gemeindeamtes und die Bürgermeisterkette werden von Bürgermeister Anton Hoflacher an Fürst Georg I. übergeben, der die Dachlrede vom Balkon des Gemeindeamtes halten wird, bevor die Faschingswägen schließlich zum großen Umzug durch Kundl starten. Im Anschluss findet um 16 Uhr für alle Faschingsnarren der Ausklang im Gemeindesaal mit dem „DJ aus den Bergen“ statt. Die freiwilligen Spenden, die während des Umzugs gesammelt werden, kommen wie auch in den Vorjahren dem Kundler Sozialfonds zu Gute. Auch Faschingswägen und Gruppen aus den Nachbargemeinden sind zur Teilnahme eingeladen. Anmelden kann man sich im Gemeindeamt bei Frau Beate Rainer, Tel. 05338/7205-140.

Radfeld: 35 Gruppen haben sich für den Radfelder Faschingsumzug angesagt, der am Samstag, 25. Februar, stattfindet. Der Umzug startet um 13 Uhr beim Hotel Sonnhof und endet beim Gemeindezentrum in Radfeld. Ab 14 Uhr lädt der Verein bei freiem Eintritt mit den Hattinger Buam zur Faschingsfete im beheizten Festzelt beim Gemeindeamt. Gruppen können sich unter der Nummer 0664/5044438 anmelden. Veranstaltet wird der Umzug vom Kultur-, Jugend- und Faschingsverein „All4One“ Radfeld. Dieser wurde 2002 von Christian Laiminger gegründet. Im Laufe dieser 15 Jahre organisierte Christian mit seinem Team zahlreiche Konzerte für Nachwuchsbands (Inntalrock) mit bis zu 2000 Besuchern sowie auch insgesamt sieben Faschingsumzüge in seiner Heimatgemeinde Radfeld und viele andere Veranstaltungen. Der Tiroler Kinderkrebshilfe konnte durch die Einnahmen aus diesen Veranstaltungen bis heute eine stolze Summe von insgesamt 55.000 Euro übergeben werden. Auch vom Erlös des großen Faschingsumzugs am 25. Februar in Radfeld fließt wieder ein Teil der Einnahmen an die Tiroler Kinderkrebshilfe.

St. Gertraudi (Reith i. A.): Das Dorf ist mit seinen knapp 70 Haushalten zwar geografisch klein, in Sachen Fasching hat es im Gegensatz zu großen Orten in St. Gertraudi aber noch nie eine Pause gegeben. Und die „Gairer Faschingsgilde“ ist auch heuer wieder aktiv. Am Faschingssamstag, den 25. Februar, beginnt bereits um 14.30 Uhr mit dem Faschingsruf „Dachtei, Dachtei!“ ein Faschingsumzug, anschließend findet im Feuerwehrhaus die traditionelle Faschingsparty für Jung und Alt statt.

Kufstein: Neben vielen kleineren Veranstaltungen findet am Faschingssonntag der bereits traditionelle Faschingsfrühschoppen von 10 Uhr bis 14 Uhr im Hotel Andreas Hofer statt. Ab 13.30 Uhr gibt es den großen Kinderfasching bis 18:30 Uhr in der Kufstein Arena mit Bluatschink-Kinderkonzert, Hüpfburgen und Clowns. So richtig gefeiert wird dann am Faschingsdienstag, 28. Februar: von 12:30 Uhr bis 18 Uhr mit einer großen Open-Air-Party am Untere­n Stadtplatz. Partymusik mit Lisa Mauracher & Band sorgt für ausgelassene Stimmung. Der bekannte Kabarettist „Petutschni­g Hons“ aus Schlatzing, der beliebteste Bauer Österreichs und Gewinner des Publikumspreises des Österreichischen Kabarettpreises 2014, wird die Kufsteiner am Nachmittag zum Lachen bringen. Highlight der Faschingsparty ist der Auftritt der Band Folkshilfe, die durch ihren Hit „Seit a poa Tog“ bekann­t wurde (ab 17 Uhr). (TT, wo)