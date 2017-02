Schwaz – Beim türkisch-muslimischen Verein ATIB in Schwaz stehen am Wochenende Neuwahlen an. „Und zwar am 26. Februar. Ob wir nochmals kandidieren, ist nicht sicher“, sagen Obmann Hüseyin Akzog und sein Stellvertreter Bülent Bilgen. Beide sind seit zwei Jahren im Amt und geben private Gründe dafür an, dass sie möglicherweise nicht mehr für leitende Funktionen zur Verfügung stehen.

Vor zwei Jahren kandidierten sie als Einzige. „Je mehr Kandidaten, desto besser wäre es. Denn es freut uns, wenn auch andere Funktionen übernehmen wollen“, sagt Bilgen. Der ehemalige Wacker-Spieler möchte im Zusammenhang mit seinem in der TT veröffentlichen Interview, in dem es auch um die Lernbereitschaft der Türken in puncto Deutsch ging, klarstellen, dass er keineswegs alle Türken als lernfaul hingestellt sehen möchte. „Es gibt solche, die sich leichtertun, Sprachen zu lernen, und es gerne machen, und andere weniger. Aber Deutsch ist halt keine einfache Sprache und die Lehrer in den Schulen haben für Einzelne auch weniger Zeit, da Migranten aus vielen verschiedenen Nationen unterrichtet werden wollen.“

Wie berichtet, ist es Bülent Bilgen als ATIB-Vorstand ein Anliegen, seine Vereinsmitglieder auf die vielen Vorteile und Chancen, die sie durch das Erlernen der deutschen Sprache haben, hinzuweisen, und integrativ tätig zu sein.

Zur Wahlurne dürfen am Sonntag rund 130 zahlende Mitglieder des islamisch-religiösen Kulturvereins in Schwaz schreiten. (ad)