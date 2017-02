Filzmoos – Rund 100 Skifahrer haben am Montagnachmittag wegen eines technischen Defektes einer Vierersesselbahn in Filzmoos im Salzburger Pongau mehr als eine Stunde lang am Lift ausharren müssen. Zunächst war eine Seilbergung geplant. Schließlich gelang es, den Lift rückwärts in Gang zu bringen und die Fahrgäste an der Talstation einzeln aussteigen zu lassen.

Zu dem technischen Gebrechen bei der Großbergbahn kam es kurz vor 15 Uhr. Die genaue Ursache stand laut Polizei vorerst noch nicht fest. Vermutlich hat eine defekte Klemme die mechanische Störung ausgelöst.

Ersten Informationen der Einsatzkräfte zufolge waren die Fahrgäste wohlauf. Die Lufttemperatur war aufgrund des Sonnenscheins nicht allzu niedrig. Mitglieder des Roten Kreuzes und der Feuerwehr waren rasch zur Stelle, ebenso rund 20 Bergretter aus Filzmoos und Flachau. Die Großbergbahn ist 1.200 Meter lang und hat einen Höhenunterschied von 314 Metern. (APA)