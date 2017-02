Von Christoph Blassnig

Innervillgraten – Es ist der zweite Winter in Folge, in dem selbst im hinteren Villgratental kaum Schnee gefallen ist. Die Sportunion betreibt kurz nach dem Ortsende von Innervillgraten auf der Schattseite einen 320 Meter langen Tellerlift, den Stauderlift. Vor vierzehn Tagen war es zum ersten Mal in dieser Saison möglich, die kurze Abfahrt vorsichtig zu walzen und die Anlage für Skianfänger in Betrieb zu nehmen.

„Es wird vermutlich nicht besser und wir wollen vorbereitet sein“, erklärt man im dortigen Tourismusbüro. Künstliche Beschneiung soll künftig das Pistenvergnügen beim Dorflift von der Gunst der Natur unabhängig machen. Mit dem Kauf einer Schneekanone sei es jedoch nicht getan, sagt Otto Trauner, TVB-Osttirol-Geschäftsführer aus Sillian.

„Der TVB besitzt bereits sieben Schneekanonen“, so Trauner. Sobald die eigenen Bedürfnisse gedeckt sind, könnten diese Gerätschaften problemlos transportiert und zum Beispiel beim Stauderlift in Innervillgraten eingesetzt werden. Innerhalb weniger Tage wäre die Piste beschneit. Man erhalte immer wieder kurzfristige Anfragen und helfe grundsätzlich gerne aus.

„Das Problem ist nicht der Ankauf, sondern der Betrieb einer Schneekanone“, klärt Trauner auf. Am gewünschten Standort brauche es einen Stromanschluss mit 63 Ampere Abgabeleistung. Steht keine Trinkwasserleitung zur Verfügung, muss irgendwo Wasser entnommen werden. Sind die dafür notwendigen wasserrechtlichen Genehmigungen eingeholt, benötigt man eine mobile Entnahmestation mit UV-Filter und Pumpe um 30.000 Euro.

„Das Ganze ist sehr kostspielig“, klagt Trauner. Bis zu 2000 Euro pro Tag würden zusätzlich anfallen, wenn der Kunstschnee vor Ort auch noch verteilt und planiert werden muss.

In Sillian erhebt man deshalb seit Jahren eine Nutzungsgebühr für die Langlaufloipe. Die Gäste hätten den Kartenpreis von 25 Euro für eine Woche gut angenommen. Die Loipe ist beleuchtet und wird täglich präpariert. Bei Einheimischen stoße die 30 Euro teure Saisonkarte dagegen nach wie vor auf vehemente Ablehnung seitens einiger weniger, weiß Trauner. In Prägraten und St. Jakob würden ab der nächsten Wintersaison ebenfalls Loipengebühren erhoben, kündigt er an. Kostendeckend sei das dennoch in keinem Fall.

In Sillian, Obertilliach, Prägraten, Virgen, St. Jakob, Nußdorf-Debant, Tristach, Dölsach und Lavant kommt Schnee aus Kanonen zum Einsatz, wenn die winterlichen Niederschläge ausbleiben. Nicht nur kurze Skiabfahrten auf Gemeindegebiet, auch Rodelbahnen und Langlaufloipen könnten in Osttirol ohne die technische Schneeerzeugung inzwischen vielfach nicht mehr bereitgestellt werden.

In Innervillgraten könnte nach dem positiven Abschluss aller Verfahren der Schneebelag beim Stauderlift nächstes Jahr bereits aus einer Kanone kommen.