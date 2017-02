Von Thomas Ploder

Ötztal-Bahnhof – 60 Personen, 25 alleinstehende Männer und vier Familien mit insgesamt 17 Kindern unter 17 Jahren, überwiegend aus Afghanistan, leben derzeit im Quartier für Asylwerber auf der Ötztaler Höhe. Mit Beginn des Bezuges im September formierte sich in Haiming eine Gruppe Ehrenamtlicher, um „das Zusammenleben von Einheimischen, Gästen und Menschen auf der Flucht zu fördern und zu unterstützen“. So lautet auch der Zweck des nun gegründeten Vereins „daHaim“, der der Hilfe die nötige Struktur verleihen soll.

„Auf unserer E-Mail-Liste stehen bereits 140 Interessierte, die mit regelmäßigen Informationen versorgt werden und bei Bedarf unglaublich schnell und großzügig reagieren“, erklärt Gründungsobfrau Doris Habicher, „dazu wenden wir uns auch an die Vereine, Schulen, die Kirche und andere Partner in der Gemeinde, die eine leichtere Integration ermöglichen.“ Wie bisher als lose Gruppe will sich auch der Verein seine Aktivitäten ausschließlich durch Sach- und Geldspenden möglich machen. „Derzeit wird deshalb auch kein Mitgliedsbeitrag eingehoben“, so Habicher weiter, „wir wissen aber nicht, ob sich das in fünf Jahren nicht ändert, falls es uns dann überhaupt noch gibt und braucht.“

Aktuell stehen zwar knapp 2600 Euro zur Verfügung, „ein stattlicher Betrag“, wie Kassier Heinz Modlik bestätigt, „allerdings nie genug, wenn man dauerhaft wirksame Hilfe leisten will“. Aktuell stehen neben Babyausstattung und Schulsachen für die Kinder unter anderem auch der Kauf von Brillen, die Bezahlung von Leihgebühren für Sportausrüstung bei gemeinsamen Aktivitäten und der Teilnahme am Vereinsleben an. Die in den nächsten Tagen auf der Ötztaler Höhe bereitgestellten Computer und Laptops stammen aus Spenden der Universität Innsbruck und von örtlichen Firmen. „Ihren eigenen Aufwand tragen alle Ehrenamtlichen selbst“, erklärte Thomas Jelinek, der Organisator des Fahrdienstes, „obwohl die wöchentlichen Fahrten zur Tafel nach Imst, zu Ärzten, Behörden oder auch zum Einkaufen und zu gemeinsamen Aktivitäten inzwischen einen Umfang von mehr als 2400 km angenommen haben.“ Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Lernbetreuung, bei der mehrere Ehrenamtliche aus einem 19-köpfigen Team von Montag bis Freitag jeweils mindestens drei Stunden den Schülern aus Volks- und Neuer Mittelschule zur Seite stehen.

Anlässlich der daHaim-Vereinsgründung wünscht sich der sechsköpfige Vorstand vor allem den Fortbestand der bisher gezeigten Hilfsbereitschaft.

Die nächste Gelegenheit zum persönlichen Kontakt bietet sich beim Begegnungsnachmittag morgen Donnerstag, ab 15 Uhr, im Pfarrsaal Ötztal-Bahnhof.

Interessierte können sich an die Vorstandsmitglieder oder an die offizielle Vereinsadresse Forest Village 1B8, 6430 Ötztal-Bahnhof, Telefon 0664/2223708 wenden.