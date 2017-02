Innsbruck – Der Großteil des Innsbrucker Stadtgebiets wurde bereits auf das neue Wertstoffsammelsystem umgestellt: Anstelle der Entsorgung bei den Wertstoffinseln werden dabei Altpapier und Kartonagen sowie Kunststoffverpackungen direkt bei den Haushalten und Kleingewerbebetrieben gesammelt und abgeholt. Ab 20. März wird das neue System nun auch in der Innenstadt, im Saggen und in Wilten-Nord (nördlich des Südrings) eingeführt.

Für Liegenschaften in der Innenstadt, für die eine Aufstellung von Kunststoffverpackungs- und Altpapierbehältern aus Platzgründen nicht möglich ist, werden als Sonderlösung weiterhin die Sammelinseln Markthalle und Paul-Hofhaimer-Gasse zur Verfügung stehen. Und in den dicht verbauten Gebieten der Innenstadt, des Saggen und von Wilten-Nord erfolgt die Abholung sowohl von Papier wie auch Leichtverpackungen wöchentlich. Informationsveranstaltungen zum neuen Sammelsystem finden an folgenden Terminen (jeweils von 17 bis 19 Uhr) statt: am 7. März im Rathaus/Plenarsaal (Maria-Theresien-Straße 18); am 9. März in der Neuen Mittelschule Dr. Fritz Prior (Leopoldstraße 15), am 13. März in der Volksschule Saggen (Siebererstraße 7) sowie am 16. März in der Neuen Mittelschule Müllerstraße. (TT)