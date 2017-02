Hall - Auf einem Betriebsgelände in Hall wurde am Dienstag eine Werfer-Granate mit einer Länge von 22 Zentimetern gefunden. Der Blindgänger ist laut Polizei deutscher Herkunft und wurde von Beamten der Polizeiinspektion Hall gesichert. Bis sie abgeholt wird, wird die Granate am Fundort verwahrt. (TT.com)