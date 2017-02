Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Handwerker gaben sich in den vergangenen Wochen im künftigen Restaurant im Jenbacher Veranstaltungszentrum die Türklinke in die Hand. Jetzt kann Stefan Wörgötter, der Pächter im VZ, aber aufatmen. Denn auch die große Whiskysammlung, die einst Klaus Schwaiger ins Leben rief, ist an Ort und Stelle und dürfte der Hingucker im Restaurant mit 60 Sitzplätzen sein. „So an die 2000 Whisky-Flaschen werden es wohl sein“, meint Wörgötter. „Angelshare“, also „Engelsanteil“, wird der Name des Lokals sein. „Der Name resultiert aus der Tatsache, dass bei der Lagerung von Spirituosen ein gewisser Verlust – bedingt durch das Holzfass – gegeben ist“, so die Erklärung für den neuen Namen. Tief in die eigene Kasse hat Stefan Wörgötter bei der Ausgestaltung des Lokals gegriffen. Am Unsinnigen ist noch geschlossen, ab Freitag läuft dann der Normalbetrieb, nachdem schon in den vergangenen Monaten diverse Veranstaltungen bedient wurden.

Rund 560.000 Euro hatte die Gemeinde im Vorjahr für Umbauarbeiten budgetiert. „Wir werden unter dem Kostenlimit liegen“, erklärte VBM Bernhard Stöhr jüngst im Gemeinderat. Der Lift ist schon eingebaut, nun braucht es noch grünes Licht durch den TÜV. „Die offizielle Eröffnung gibt es am 11. März“, verkündete BM Dietmar Wallner im Gemeindeplenum. Jetzt wartet man noch auf günstige Temperaturen für Malerarbeiten an der Fassade, um das neue Logo dort anzubringen. Damit gehört dann der Name „Kasbachstuben“ der Vergangenheit an.