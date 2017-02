Von Wolfgang Otter

Kufstein – Die zwei Holzhäuser am Parkplatz nahe dem Bahnhof in Kufstein sind mittlerweile ein vertrauter Anblick. Im Dezember 2015 waren sie aufgestellt worden, am Höhepunkt der Flüchtlingswelle, die über Europa hereingebrochen war. Zuvor waren die Flüchtlinge auf ihrer Durchreise durch Österreich in den Norden Europas in Zelten untergebracht worden, angesichts des nahenden Winters hatte man die festen Unterkünfte aufgestellt und die Zelte abgebaut.

An die 100.000 Menschen wurden während der großen Fluchtwelle in Tirol versorgt, die meisten von ihnen in Kufstein. Hier und in Erl erhielten sie von Mitarbeitern des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK) eine warme Mahlzeit und Kleider. Im Camp warteten sie dann auf eine Gelegenheit für die Weiterreise.

Mit dem Schließen der so genannten Balkanroute wurde es ruhig im Camp. Seit knapp einem Jahr stehen die Holzhäuser leer. Die Zahl der aufgegriffenen Flüchtlinge ist im Vorjahr österreichweit mit rund 51.000 um knapp 50 Prozent gesunken. Das Übergangslager in Kufstein war nicht mehr notwendig. Derzeit werden in Tirol zwischen 20 und 50 Personen täglich aufgegriffen bzw. aus Bayern zurückgewiesen. Viele der aufgegriffenen Flüchtlinge werden wieder nach Italien zurückgeführt.

Trotzdem bleiben die zwei Häuser vorerst stehen, wie Oberst Erich Lettenbichler, Leiter der Einsatz-, Grenz- und Fremdenpolizeilichen Abteilung im Landespolizeikommando, erklärt: „Die Holzhäuser bilden eine Reserve“, sagt Lettenbichler auf Anfrage der TT.

Österreichweit seien solche Camps eingerichtet worden, um im Falle eines Wiederaufflammens der Fluchtbewegung gerüstet zu sein. Aber auch im Falle eines großen Aufgriffes von Flüchtlingen an der Grenze zu Bayern im Zuge der Kontrollen könnten hier rasch Personen vorübergehend untergebracht und versorgt werden.

Die beiden Häuser bieten Platz für rund 300 Personen, im gesamten Gelände können bis zu 700 Menschen, notfalls in Zelten, untergebracht werden. Innerhalb von 48 bis 72 Stunden wäre der Vollbetrieb des Camps wieder hochgefahren, zuvor könnte mit mobiler Essensversorgung geholfen werden, wie Lettenbichler erklärt. Aufgelassen wird hingegen das provisorische Camp im Parkhaus des Festspielhauses in Erl, wie Lettenbichler weiter mitteilt. Hier waren bis zu 500 Frauen, Kinder und Männer untergebracht. Die Einrichtung wird abgebaut, bis zum Sommer steht das Gebäude wieder nur für die Autos zur Verfügung.