Kitzbühel – Am Samstag ist es so weit – um 18.30 Uhr fällt im Zielgelände der Streif der Startschuss für die siebte Auflage des Vertical Up in Kitzbühel. Ziel dabei ist es, die original Streif mit 3,312 km und 860 Höhenmetern vertikal so schnell wie möglich zu bezwingen. Die Speedklasse ist ausgebucht, allerdings sind in der Rucksackklasse noch ein paar Startplätze. Kurz vorher, um 17.45 Uhr, findet das Kinder Vertical Up statt. Ziel ist es, den Zielhang raufzulaufen und mit dem Rutschblatt wieder ins Ziel zu fahren. Am Vorabend gibt es im KitzKongress wieder die Vertical Visions. Es spielen The Uptown Monotones und der Film „Heimschnee“ wird dabei gezeigt. Beginn: 20 Uhr. (TT)