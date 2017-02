Von Claudia Funder

Lienz – Die erste universitäre Ausbildung in Osttirol startete im Oktober des Vorjahres. Der Hörsaal für die sieben „Pioniere“, die das Bachelorstudium Mechatronik in Lienz begonnen haben, befindet sich derzeit in der Wirtschaftskammer. Denn im neuen Campus, der als 10-Mio.-Euro-Projekt an der Isel entsteht, kann erst im Herbst studiert werden.

Auf der Baustelle herrscht bereits reges Treiben. Im November fuhren erstmals die Bagger auf. Der offizielle Startschuss, der bisher noch nicht gefallen ist, wird heute „nachgeholt“. Um 11 Uhr erfolgt der Spatenstich mit den Landesräten Patrizia Zoller-Frischauf und Bernhard Tilg. Auch BM Elisabeth Blanik wird als Vertreterin der Baubehörde mit dabei sein.

Der Campus Technik Lienz wird ein gemeinsames Dach für alle mechatronischen Ausbildungseinrichtungen in Osttirol bilden – die Tiroler Fachberufsschule, die private höhere technische Lehranstalt, die Universität Innsbruck und die Privatuniversität UMIT. Diese decken von Lehre bis Studium das gesamte Spektrum ab.

Und die Qualität des universitären Angebots wird nun auf eine neue Stufe gestellt. Rektor Tilmann Märk von der Uni Innsbruck hatte nämlich BM Elisabeth Blanik kontaktiert und um Mithilfe bei einem weiteren Schritt zur Stärkung des Uni-Standortes Lienz ersucht – in Form von Unterstützung durch die Stadt bei der Schaffung von drei Doktoratsstellen.

Die Mandatare des Lienzer Gemeinderates gaben in der Sitzung am Dienstagabend einstimmig grünes Licht für die Finanzierung von einer der drei Doktoratsstellen durch die Stadtgemeinde. Die Kosten für die beiden weiteren Stellen werden die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und die private Universität UMIT – sie sind gemeinsame Träger des Studienganges – stemmen.

Die Stadtgemeinde Lienz subventioniert das Vorhaben nun mit knapp 120.000 Euro im Zeitraum von 2017 bis 2020, also für vier Jahre.

Die drei Stellen werden international ausgeschrieben. Die Betreuung vor Ort erfolge durch Fadi Dohnal und Martin Pfurner von der Uni Lienz, verrät Uwe Steger, Sprecher der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, im Gespräch mit der TT. „Die drei Doktoranden werden auch in Kooperation mit Firmen arbeiten, wenn es sich ergibt.“

Los geht es bereits im Herbst, wenn der neue Campus steht. Dann fällt auch der Startschuss für die neuen Doktoratsstellen.