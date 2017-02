Ehrwald – Vor 17 Jahren wurde vom Verein Frauen im Brennpunkt und der Gemeinde die Kindergruppe „Zugspitzzwerge“ gegründet, 2007 in eine Kinderkrippe umgewandelt. Was damals als Vorzeigemodell im Bezirk galt, hat sich inzwischen vielerorts etabliert: ein qualitatives Betreuungsangebot für Kinder zwischen eineinhalb Jahren und dem Kindergarteneintritt. Die Arbeit in den Krippen geht dabei weit über die reine Aufsicht der Kinder hinaus. Im geschützten Umfeld erwerben die Kleinen emotionale und soziale Kompetenzen und können diese auch sofort erproben.

Der pädagogische Ansatz ist über all die Jahre zwar derselbe geblieben, die Räumlichkeiten nicht. Deshalb rückten jetzt die Handwerker an. „Im Eingangsbereich wurden Windfang und Garderobe neu gestaltet, es wurden neue Böden sowohl im Eingangsbereich als auch in der Küche, im Jausen- und im Gruppenraum verlegt und wir haben auch einen Schallschutz erhalten“, freut sich Krippenleiterin Marie-Luise Razenberger. Teils neues Mobiliar trage ebenso zum Qualitätsgewinn bei wie der verbesserte Betreuungsschlüssel, der vom Land genehmigt wurde. Das Land hat überdies auch die Umbaukosten übernommen.

Aktuell kümmern sich Razenberger und ihre zwei Kolleginnen um 15 Kinder. „Pro Tag sind es maximal zwölf. Durch das mögliche Splitting der Betreuungstage sind es aber insgesamt 15 Kinder“, erklärt Razenberger. Und denen entgehe nichts. Sie hätten auch den Umbau „vom Tischler bis zum Bodenleger streng beobachtet“.

Was lag also näher, als sich ganz dem Thema Handwerk zu widmen? Mit Warnwesten und selbst bemalten Schildkappen werden die kleinen „Handwerker“ am Faschingsdienstag zur Gemeinde ziehen und dort für Unterhaltung sorgen. (fasi)