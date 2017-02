Hall – Viele Menschen in Hall – und wohl auch weit darüber hinaus – verbinden mit dem Haller Stadtfest unvergessliche Erinnerungen. Seine zehnte und bislang letzte Auflage erlebte das große Altstadtfest im Jahr 2011. Seither gab es mehrere Versuche, das Fest wiederzubeleben – wobei die Beteiligung der Haller Vereine an diesen Gesprächen „überschaubar“ gewesen sei, wie GR Nicolaus Niedrist (Für Hall) zugibt. Dennoch sei es Zeit, seitens der Stadt „noch einmal einen Versuch zu starten“. Ein entsprechender Antrag von Niedrist beschäftigte am Dienstagabend den Haller Gemeinderat.

„Mir geht es nicht darum, das alte, pompöse Stadtfest 1:1 wiederzubeleben“, erklärte Niedrist, „sondern um die Entwicklung eines neuen Festes in Kooperation mit den Vereinen.“ Für sie würde ein Stadtfest wichtige Verdienstmöglichkeiten bieten – und so womöglich auch die Stadtkasse entlasten –, ebenso die Chance, sich in ungezwungenem Rahmen zu präsentieren, so Niedrist. Bedenken wegen haftungsrechtlicher Fragen sehe er „nicht so dramatisch“: Wenn entsprechende Vorkehrungen getroffen würden, „sollte eine Haftung nicht schlagend werden“. Die „Verkehrssicherungspflichten“ könne man auf einen Ordnerdienst übertragen und zusätzlich ein Sicherheitskonzept ausarbeiten.

Kulturstadtrat Hans Tusch (VP) sah den Vorstoß skeptisch: Die Initiative zur Gründung des Stadtfestes sei einst von den Vereinen, nicht von der Stadt ausgegangen. Versuche einer Wiedereinführung seien vor allem daran gescheitert, dass „sich keine Person mehr findet, die sich vorne hinstellt und die Verantwortung übernimmt“, wie das der langjährige Obmann des Festkomitees, Otto Willburger, getan habe. Zugleich sprächen die immer schärferen Sicherheitsauflagen der Behörden gegen ein großes Stadtfest. Hinzu komme, dass die Besucher „immer aggressiver auftreten“, meinte Tusch. Der Chef einer großen Securityfirma habe ihm erklärt, „dass er bei Stadtfesten gar nicht mehr seine Dienste anbietet, weil das Risiko zu hoch ist“.

Auch BM Eva Maria Posch (VP) meinte, dass ein Fest „in ganz großer Form wie früher“ aufgrund der Sicherheitssituation, der Baustruktur und der Fluchtwege in der Altstadt nicht mehr möglich sei. Die Vereine hätten sich vielfach mit eigenen Veranstaltungen neue Einnahmequellen erschlossen, zudem hätten sie bei städtischen bzw. stadtnahen Veranstaltungen wie dem Burgsommer Gelegenheit, beispielsweise bei der Bewirtung mitzuwirken. „Und Hall braucht auch nicht unbedingt ein großes Stadtfest, damit etwas los ist“, ergänzte Posch. Allein das Stadtmarketing organisiere rund 40 Veranstaltungen pro Jahr, „praktisch jedes Wochenende“ gebe es größere und kleinere Feste. Die Haller Vereine noch einmal zu einer Ideenfindung einzuladen, sei aber legitim, meinten Posch wie auch Tusch.

Und so wurde Niedrists – im Kulturausschuss abgelehnter – Antrag nach zwei Abänderungen am Ende doch noch einstimmig beschlossen: Demnach wird die Stadt eine Einladung an alle Vereine ausschicken, „um über die gemeinsame Entwicklung eines neuen Haller Festes zu befinden“. Auf den Begriff „Stadtfest“ verzichtet man „aus erinnerungstechnischen Gründen“. Damit zeigte sich auch Antragsteller Niedrist einverstanden – er ist nun gespannt, ob die Vereine diesmal mehr Interesse zeigen. (md)