Von Matthias Reichle

Zams – Die Gemeinde hat über mehrere Jahre einen neuen Ortschronisten gesucht. „Geschichte hat mich schon immer interessiert“, erklärt Annemarie Hörtnagl, „also hab ich mich dann gemeldet.“ Der Entschluss fiel vor über einem Jahr, seit Anfang 2016 ist die Zammerin nun das neue „Gedächtnis“ der Gemeinde, eine Position, die vorher über Jahrzehnte Emmerich Steinwender ausgefüllt hat.

Hörtnagl, die im Brotberuf Musik unterrichtet und erst 2010 von Erl ins Oberland gezogen ist, hat inzwischen viel vor. Die Neo-Zammerin plant ein Fotoarchiv. „Es gibt eine Menge alter Fotos, die in Dachböden verstauben“ – sie sollen digitalisiert, mit Informationen versehen und gesammelt werden. Damit will die Chronistin die Schätze auch vor der ein oder anderen Entrümpelungsaktion der Zukunft bewahren. „Das alte Glump, das brauch miar nimmer“, heißt es nur allzu oft, betont Hörtnagl. Was mit den Bildern passiere, hängt auch davon ab, was die Besitzer zulassen, erzählt sie. Gefragt ist alles von alten Familienfotos bis zu Gebäudeaufnahmen und Fotos von Veranstaltungen. Jeweils von Beginn der Fotografie bis 1970. Der Chronistin schwebt unter anderem eine Gegenüberstellung von Alt und Neu vor. Wer alte Bilder besitzt, kann sich per E-Mail unter chronistzams@yahoo.com bei Hörtnagl melden oder seine Fotos im Gemeindeamt vorbeibringen. Sie werden nach der Digitalisierung zurückgegeben.