Von Cornelia Ritzer

Wien – In Wien spricht jeder zweite Schüler eine andere Umgangssprache als Deutsch. Das geht aus einer Studie der „Medien-Servicestelle Neue Österreicher/innen“ hervor (siehe Artikel oben). Der Anstieg der Mehrsprachigkeit an Wiener Schulen ist auch eine Folge der Flüchtlingswelle ab dem Herbst 2015. Denn auch wenn Türkisch sowie Bos­nisch, Kroatisch und Serbisch weiterhin an der Spitze der nicht-deutschen Muttersprachen liegen, hat es den größten Zuwachs bei Schülern mit arabischer Umgangssprache gegeben. 2397 Kinder und Jugendliche zusätzlich gaben im Schuljahr 2015/16 Arabisch als Muttersprache an.

Die Mehrsprachigkeit in der Bundeshauptstadt ist eine große Herausforderung für die Lehrer. Für die Integration der Migranten und Flüchtlinge hat die Regierung im Vorjahr einen so genannten „Integrationstopf“ geschaffen. Mit den Millionen können Ministerien wichtige Maßnahmen finanzieren, das Bildungsressort fördert mit den zusätzlichen Mitteln vor allem jene Schulen, die am meisten Nachholbedarf haben: nämlich jene mit einem hohen Anteil an Schülern, die eine andere Erstsprache als Deutsch haben und deren Eltern maximal einen Pflichtschulabschluss besitzen.

Es ist das erste Mal, dass Geld nach einem auf sozialen Kriterien beruhenden Index – dem so genannten „Chancenindex“ – vergeben wird. Und das bedeutet gleichzeitig, dass ein Großteil der Mittel in die Bundeshauptstadt fließt, besteht hier doch angesichts eines Mehrsprachigkeits-Anteils von 50 Prozent der meiste Förderbedarf. Der Verteilschlüssel wird von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) als Instrument für „gezielte“ Unterstützung gelobt.

Im Vorjahr wurden 40 Millionen Euro vergeben, heuer sind es 80 Millionen Euro, die Schulen für die Sprachförderung, für Schulsozialarbeiter oder interkulturelle Teams verwenden können. Tiroler Schulen haben laut Bildungsministerium über den Landesschulrat insgesamt knapp 7,1 Millionen Euro erhalten. Ende des Jahres werden die Mittel aufgebraucht sein, Bildungsministerin Hammerschmid kündigt aber bereits eine neuerliche Initiative für die Integration an den Schulen an. „In den nächsten Wochen“ beginnen Verhandlungen mit dem Finanzministerium über die Dotierung eines weiteren Geldtopfes, heißt es aus dem Ministerium. Wie groß der Finanzierungsbedarf für Maßnahmen sein wird, ist zwar derzeit noch nicht absehbar, hängt die Summe doch auch davon ab, ob es eventuell erneut zu einer Flüchtlingswelle kommt oder ob die Zahl der Asylwerber rückläufig ist, so die Information.

Die Zahl der Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache in Wien ist für FPÖ-Bildungssprecher Walter Rosenkranz ein Zeichen von „bildungspolitischem Versagen“ der SPÖ. Er prangert außerdem die „Ungerechtigkeit des Mitteleinsatzes zu Lasten einheimischer Kinder“ an.