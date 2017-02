Innsbruck, Wien – Ungeachtet dessen, ob die Österreicher-Quote beim Medizinstudium von der EU-Kommission verlängert, definitiv gesetzt oder gestrichen wird, beginnt kommenden Mittwoch die Aufnahmeprozedur fürs Studium. Vom 1. bis zum 31. März müssen sich Interessierte online zum Aufnahmetest für Human- bwz. für Zahnmedizin anmelden und die Gebühr von 110 Euro an die Medizin-Uni überweisen. Die Anmeldung ist nur an einer der vier Ärzte-Ausbildungsstätten in Österreich möglich: Innsbruck, Wien, Graz bzw. Linz.

Der neunstündige Test findet österreichweit am 7. Juli statt und wird erstmals auch das Erkennen von Emotionen erfassen. Dabei müssen die Bewerberinnen und Bewerber anhand der Beschreibung einer Situation feststellen, wie sich ihr Gegenüber fühlt.

Zudem werden das schulische Vorwissen aus Biologie, Chemie, Physik und Mathematik, Lesekompetenz und Testverständnis sowie kognitive Fertigkeiten (Zahlenfolge, Gedächtnis und Merkfähigkeit, Figuren zusammensetzen, Wortflüssigkeit, Implikationen erkennen) überprüft. Beim Test für das Zahnmedizinstudium werden zusätzlich die manuellen Fähigkeiten der KandidatInnen überprüft.

Im vergangenen Jahr haben sich an der Medizin-Uni Innsbruck 3626 Interessenten für den Aufnahmetest angemeldet. Vergeben werden aber immer nur 360 Studienplätze für Human- und 40 Plätze für Zahnmedizin. In Innsbruck kann aber zudem „Molekulare Medizin“ studiert werden. Um einen der 30 Bachelorstudienplätze zu ergattern, muss ebenfalls am 7. Juli ein Test bestanden werden. Hier läuft die Anmeldefrist aber bis Ende April. (sta)