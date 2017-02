Von Harald Angerer

Brixen i. Th., Innsbruck — Die Tiere des Alpenraumes, aber nicht in Fleisch und Blut, sondern in Eis und Schnee. Das Alpeniglu in Brixen steht heuer ganz im Zeichen der Tierwelt. „Wir haben heuer genau die fünf Tiergruppen aufgenommen, wie sie auch im Alpenzoo vertreten sind. Deshalb habe ich den Kontakt gesucht", schildert Benno Reitbauer, der Betreiber des Igludorfes auf Hochbrixen.

Hier sei er gleich auf Wohlwollen gestoßen, gestern stattete nun eine Abordnung des Alpenzoo Innsbruck unter der Leitung von Direktor Michael Martys dem Alpeniglu einen Besuch ab. Martys war schlichtweg begeistert von dem, was er da zu sehen bekam. „Ich war zwar von Anfang an begeistert von der Idee, konnte es mir aber nicht vorstellen. Was ich aber hier zu sehen bekomme, ist wirklich unglaublich", sagt Martys.

Wie bei einem richtigen Dorf gibt es beim Alpen­iglu ein Gasthaus, eine Kirche und natürlich auch ein Hotel. Die Eisausstellung ist in fünf miteinander verbundenen Iglus untergebracht und teilt sich in die Bereiche Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Vögel und Fische auf. Dort finden sich die Kunstwerke aus Eis und Schnee, welche von Künstlern entworfen wurden. „Die Ideen stammen von mir, ich gebe dann den Künstlern klare Vorgaben", schildert Reitbauer.

Seit nunmehr acht Jahren ist das Alpeniglu alljährlich auf Hochbrixen, mitten im Skigebiet Skiwelt, positioniert. Nicht weniger als 6500 m3 Schnee werden für die verschiedenen Iglus benötigt. Sechs Wochen Bauzeit sind notwendig, damit das Igludorf steht. Dabei ist die Eisbar frei zugänglich, der Rest ist nur mit Eintritt und Führungen zu sehen. „Nicht weil wir gierig sind, aber so nehmen die Besucher sich wirklich Zeit, sich alles anzusehen", schildert Reitbauer. Nicht weniger als 55 Tonnen Eis wurden für das Igludorf auf den Berg geschafft. Aus eigener Produktion in Brixen, wie der Iglu-Chef voller Stolz betont.