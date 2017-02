Von Harald Angerer

Westendorf — Die Diskussio­n entflammte sich am Klopapier. „Im Vorstand haben wir zum Beispiel besprochen, dass der Hauswart auch für das Klopapier und die Toilettenanlagen zuständig sein soll, in der Vereinbarung steht es jetzt wieder anders drin", ärgert sich Vizebürgermeister Peter Pirchl (Aufwind) bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in Westen­dorf. Noch immer gibt es keine klare Regelung für den Alpenrosensaal, nachdem die frühere Pächterin gekündigt hat. In der Gemeinderatssitzung hätte nun eine Vereinbarung mit einem Gastrobetreiber geschlossen werden sollen. Doch Bürgermeisterin Annemari­e Pliesei­s (WIR) bekam für ihren Vertragsentwur­f keine Mehrheit, nur ihre Fraktion war mit fünf Stimmen dafür, die anderen zehn Mandatare dagegen.

Auch die Kritik an der Art und Weise, wie die Nachfolgelösung für den Alpenrosensaal zustande gekommen ist, reißt nicht ab. „Ich habe von Anfang an gesagt, dass der Saal ausgeschrieben gehört, wie es sonst auch üblich ist", sagt Josef Lenk (Wirtschaft), aber die Bürgermeisterin hätte andere Pläne gehabt. Woraufhin Plieseis durchaus emotional wurde. „Wir haben nun schon fünfmal über den Alpenrosensaal gesprochen, aber es ist bisher nie etwas von der Wirtschaft gekommen", sagt Pliesei­s und auch ihr Listenkollege Michael Vorderwinkle­r hat weni­g Verständnis für die Einwürfe der anderen Listen. In sechs Vorstandssitzungen sei der Saal besprochen worden. „Und jetzt schimpfen wir darüber, was wir da ausgearbeitet haben", wundert sich Vorderwinkler. Darauf konterte Pirchl: „Wenn es auch einmal so aufgeschrieben worden wäre, wie wir es ausgemacht haben. Aber es kommt dann immer anders als in der Vorstandssitzung ausgemacht." Die Bürgermeisterin begründet die Änderungen mit Missverständnissen. In Zukunft müssten deshalb die Vorschläge schriftlich eingebracht werden. „Ich bin nicht dazu da, den Vertrag zu formulieren", ärgert sich Pirchl. Auf die Frage des Vizebürgermeisters, wer den Vertrag ausgearbeitet habe, gab es keine konkrete Antwort.

Walter Leitner Hölzl (AAB) kritisierte, dass die Betriebskosten mit der alten Pächterin gedeckt waren, mit den Tarifen für den neuen Gastrobetreiber sei dies nicht möglich. Auch wurde kritisiert, dass die Vereinbarung zu schwammig gehalten sei. Nachdem die Vereinbarung aber nun abgelehnt wurde, soll der Vorstand an einer neuen arbeiten.