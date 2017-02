Von Agnes Dorn

Roppen – Seit Mai sind die Türen des kleinen Nahversorgers in Roppen geschlossen und die Aussichten auf einen neuen Pächter waren lange nicht gerade rosig. Doch jetzt scheint eine Lösung in Sicht, wie BM Ingo Mayr bei der jüngsten Gemeinderatssitzung verlautbaren konnte. „Ich hab’ mich in das Lokal verliebt“, so der potenzielle neue Pächter des ehemaligen Nah&Frisch-Lebensmittelladens in Roppen. Thomas Seelos zeigt sich bereits voller Tatendrang und scheint nur noch darauf zu warten, dass die Verhandlungen zwischen Gemeinde und Firma Adeg zu einem positiven Abschluss geführt werden.

Und Roppen zeigt sich dankbar für die Begeisterung, mit der der gelernte Kaufmann die Nahversorgung im Dorf retten will: Denn großer Gewinn wird für Seelos wohl schwer zu erwirtschaften sein, folgt man den Ausführungen von Bürgermeister Ing­o Mayr. „Es gibt nicht so das große G’riss um das Geschäft, wir müssen dem Pächter entgegenkommen. Der Vorstand will daher keine Miete verlangen und auch die Betriebskosten übernehmen.“ Denn 60 Stunden in der Woche arbeiten und dann gerade mal 1000 Euro netto verdienen, das würde niemand wollen, so Mayr.

Auch das Handelsunternehmen Adeg zeigt sich trotz schwieriger Ausgangslage kooperativ: Auch wenn Roppen als Gemeinde mit relativ kleiner Einwohnerzahl nicht zu den Top-Standorten zähle und man zwischen Imst und Ötztal-Bahnhof mit fünfzehn weiteren Lebensmittelgeschäften zu konkurrieren habe, hat man dem potenziellen Pächter bereits die mündliche Zusage erteilt, die Einrichtung zu übernehmen – vorausgesetzt, dass der Gemeinderatsbeschluss vorgelegt werden kann, der die Übernahme von Pacht und Betriebskosten bestätigt.

Und der wurde nun einstimmig abgesegnet. Ob man einen Teil der noch im Lokal befindlichen Geräte übernehmen kann, wird sich noch zeigen. Der bisherige Besitzer, das Handelshaus Wedl, würde sie der Gemeinde auf jeden Fall kostenlos abtreten. Müsste man alles neu kaufen, würde das der Firma Adeg hohe zusätzliche Kosten bescheren.

Wenn von Seiten Adegs nächste Woche die Entscheidung auch offiziell getroffen wurde, kann Seelos wohl bald einziehen und die Registrierkasse wieder in Betrieb nehmen. Und dann heißt es nur noch warten auf die Kunden: „Von Seiten der Gemeinde wird es Unterstützung beim Marketing geben, aber die Leute müssen auch einkaufen gehen, ebenso die Gemeinde und die Vereine“, so Mayr, der sich überlegt, den Vereinen den Einkauf beim neuen Adeg-Laden mit Förderungen schmackhaft zu machen.