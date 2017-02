Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Auf den Innsbrucker Stadtteil Mariahilf kommen neue Zeiten zu. Vom Durchzugsverkehr arg geplagt, sollen mit einer Neugestaltung des Straßenraums in naher Zukunft ruhigere Zeiten anbrechen. So lautet zumindest die graue Theorie, destilliert aus dem Bürgerbeteiligungsprozess Anbruggen und durch einen bereits abgeschlossenen Realisierungswettbewerb in ein einheitliches Kleid gegossen. Die Jury empfahl bereits im November des Vorjahres den Entwurf des Landschaftsplanungsbüros terra.nova (Peter Wich) zur Umsetzung.

Vorerst geht es nur um die Mariahilfstraße auf dem Abschnitt zwischen der Mariahilfkirche und der weiter östlich gelegenen Innbrücke. Die Fortführung des neuen Konzeptes über die anschließende Innstraße in Richtung Hans-Brenner-Platz ist vorerst nur eine mögliche Option, aber eine gewünschte.

Drei Millionen Euro will die Stadtpolitik für die Umgestaltung in die Hand nehmen. Eine, die noch zu Diskussionen führen wird, ist sich die für Verkehr zuständige Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider (Grüne) sicher. Das große, übergeordnete Ziel, so Pitscheider, ist es, auf dem Areal zwischen Kirche, Kirschentalgasse-Kreuzung und dem Grünraum im Süden ein echtes „Mariahilfplatzl“ entstehen zu lassen. Das Mittel dazu heißt: Begegnungszone. Das, so Tiefbau-Amtsleiter Walter Zimmeter, bedeute, dass auf dieser Mischverkehrsfläche zwar der Verkehr rollen kann – aber das mit stark reduziertem Tempo (20–30 km/h). Andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrer seien hier gleichberechtigt. Das soll die Aufenthaltsqualität steigern und dem Stadtteil mehr Raum zur Entfaltung geben. Ein Charme-Motor sozusagen. Eine einheitliche Pflasterung lässt Fahr- und Gehwege verschmelzen.

Der restliche Abschnitt zur Innbrücke soll ähnlich dem südlichen Teil der Maria-Theresien-Straße konzipiert werden. Also keine Bordsteine, dafür auf vier bis fünf Meter verbreitete Gehsteige. Das sei insbesondere ein Wunsch der lokalen Wirtschaft gewesen, sagt Pitscheider.

Einschneidend wird die geplante Reduktion der Parkplätze. Anrainerparkplätze sollen nach Westen verlegt werden, entlang der Häuserzeile nur noch Lieferantenparkplätze bestehen bleiben. Wie viele Parkplätze aber tatsächlich entfallen, sei noch in Diskussion, sagen Pitscheider und Zimmeter.

Mit der Umsetzung soll erst 2019 begonnen werden. Zuvor gilt es die Riedgassen-Baustelle zu beenden.