Von Marco Witting

Innsbruck – Das Computersystem kennt keine Gnade: Bis heute 12 Uhr mittags müssen alle AHS-Maturanten ihre vorwissenschaftliche Arbeit, die nur VWA genannt wird, hochgeladen und abgegeben haben. Für Schüler und natürlich auch ihre Eltern ein erster Schritt zur Matura. Die Arbeit selbst soll die Schüler auf das Verfassen von wissenschaftlichen Texten an den Hochschulen vorbereiten. Doch auch heuer gibt es um die VWA wieder Wirbel. Dieses Mal schlagen die Eltern Alarm. Der Bundeselternverband sah Anfang der Woche viele Schüler mit der Arbeit überfordert, weshalb Eltern einspringen oder Ghostwriter bezahlen würden.

Die Schätzung: ein Viertel bis ein Drittel der VWAs wird nicht von den Schülern allein gemacht. „Wir sehen nicht solche Extreme“, erklärt Sandra Ballner, Obfrau des Landeselternverbandes Tirol. Natürlich würden solche Fälle vorkommen, in welchem Ausmaß lasse sich in Tirol aber nicht sagen. Aber: „Diese Problematik würde sich sofort auflösen, wenn es eine standardisierte Betreuung gibt“, erklärt Ballner. Und hier setzt der Hauptkritikpunkt der Tiroler Vorstandsmitglieder an. „Es ist zu viel nicht definiert. Wenn vor Weihnachten nichts von der Arbeit da ist und nach den Ferien plötzlich eine vorliegt, dann wird wohl etwas passiert sein. Es bräuchte klare, standardisierte Vorgaben, bis wann die Schüler etwas abzuliefern haben“, sagt Obmann-Stv. Christoph Pal. Der fehlende Raster gebe eben die „Möglichkeit zu Schwindeleien“. Und die Eltern kritisieren, dass es sehr stark von der Betreuung des Lehrers abhänge, in welchen Bahnen die Arbeit verlaufe.

Bildungslandesrätin Beate Palfrader sieht die Thematik anders. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es keine großen Schwierigkeiten gibt.“ Das sei auch die Rückmeldung, die sie seitens der Schulen bekommen habe. Die Arbeiten seien für die Schüler durchaus schaffbar und werden ja auch abgegeben. Die VWA sei auch ein „wichtiges Instrument“, um die Schüler auf die wissenschaftlichen Arbeiten vorzubreiten. Außerdem, so erklärt Palfrader: „Letztlich muss der Beweis des Erlernten dann bei einer Präsentation und einer Diskussion einer Kommission gegenüber erbracht werden.“ Man werde nie ganz ausschließen können, dass Eltern vielleicht da und dort helfen.

Die Bundesobfrau der Schülerunion, Michaela Oppitz, zeigt sich in einer Aussendung gestern angesichts der aktuellen Diskussion zu Ghostwritern der vorwissenschaftlichen Arbeit skeptisch: „Eine von dritter Hand geschriebene VWA lässt nicht zwangsweise auf leistungsunwillige Schüler schließen. Es zeigt vor allem einen Mangel in der Vorbereitung und zu wenig Sicherheit in der Materie wissenschaftlichen Arbeitens.“ Bundesschulsprecher Harald Zierfuß will Schüler nicht unter Generalverdacht sehen: „Nur weil einzelne Schüler die Arbeit an Dritte abgeben, darf man keinem anderen Schüler die eigene Leistung aberkennen.“