Von Alexandra Plank

Innsbruck – „Väter schauen, dass die Kinder auf Bäume klettern, Mütter passen auf, dass sie dabei eine Kappe aufhaben.“ So hat eine Mutter den Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Erziehungsstil beschrieben. Forscher Bernhard Koch findet das zutreffend. „Es gibt viele Belege, dass Männer anders mit Kindern umgehen“, sagt der Autor einer neuen Studie zur „Männerförderung im Kindergarten“ (Mitautor Josef Christian Aigner).

Das aufwändige Projekt hat gezeigt, dass Männer immer noch Mangelware in der Elementarpädagogik sind. Gerade private Kindergärten und insbesondere Waldkindergärten können aber eher einen der raren männlichen Helfer ansprechen. Doch warum sind Männer im 21. Jahrhundert in Kinderkrippen und Kindergärten nach wie vor Exoten? „Die niedrige Bezahlung greift zu kurz. Es beginnt in der Ausbildung. Es gibt keine gebündelten Maßnahmen, um Buben zu animieren, pädagogische Berufe zu ergreifen“, erklärt Koch.

Indes sei es gelungen, mehr Mädchen in die HTLs zu bringen, vor allem in den Bereichen Hochbau. Der Forscher bedauert, dass Geschlechterpolitik zu oft nur auf Frauen abziele. „Es braucht auch Förderung von Männern und Burschen. Wir haben Annoncen in der TT geschaltet und bewusst Männer als Erzieher angeworben, die Resonanz war groß.“ Einen Widerspruch zur geschlechtsneutralen Ausschreibung sieht Koch nicht: „Bei Annoncen wird öfters darauf hingewiesen, dass aufgrund der Geschlechterparität ein Mann oder eine Frau bevorzugt wird.“

Wichtig seien männliche Vorbilder. „Beim Boys’ Day schildern Erzieher ihre Erfahrung, das spricht die Burschen sehr an.“ Wenig Freude hat Koch, wenn männliche Pädagogen von Medium zu Medium quasi als Sensation weitergereicht werden. „Es muss selbstverständlich werden, dass Männer als Erzieher arbeiten.“ Spannend sei, dass Schweden, ein Vorzeigeland, was Väterkarenz angeht, sehr wenige Männer in der Elementarpädagogik beschäftige. „Daran sieht man, dass dieser Bereich speziell gefördert werden muss“, so Koch. Der deutsche Experte Tim Rohrmann (rechts) glaubt, dass es in Hinblick auf die Wertevermittlung sinnvoll wäre, künftig auch Männer mit Migrationshintergrund für die Arbeit mit Kindern zu gewinnen.

LR Beate Palfrader sieht das Gehaltsniveau, den Status des Berufes und die Tradition, dass Frauen für die Kindererziehung zuständig sind, als wesentliche Faktoren dafür, dass Männer kaum in diesem Beruf arbeiten. Das Land sei bestrebt, durch Initiativen wie den „Boys’ Day“ und eine Verstärkung der Berufsorientierung speziell Burschen für pädagogische Berufe zu interessieren.

Um den Männeranteil in Kindergärten, Kinderkrippen, Horten sowie im Pflichtschulbereich zu erhöhen, benötige es aber auch „ein besseres Image und attraktivere Arbeitsbedingungen“, so Palfrader weiter.

Das neue Kolleg für Kindergartenpädagogik in Innsbruck, das berufsbegleitend absolviert werden kann, soll auch vermehrt Männer erreichen.