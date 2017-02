Wien – Aufgrund der akut drohenden Hungersnöten in den Krisenländern Nigeria, Sudan, Südsudan und Jemen hat UNICEF Österreich am Donnerstag dringend zu Spenden aufgerufen. Fast 1,4 Millionen Kindern sind laut dem UNO-Kinderhilfswerk in den vier Ländern in diesem Jahr vom Hungertod bedroht.

„Die Kinder können nichts für diese Krisen – wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass sich eine Katastrophe wie 2011 am Horn von Afrika wiederholt“, so UNICEF Österreich am Donnerstag in einer Aussendung. Im Südsudan leiden laut UNICEF in Folge von Gewalt, Unsicherheit und Armut derzeit über 270.000 Kinder an schwerer Mangelernährung. Bis zum Sommer dürfte die Zahl der Menschen, die in dem Land auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind, von derzeit 4,9 auf 5,5 Millionen ansteigen, wenn nichts zur Eindämmung der Ernährungskrise unternommen wird.

Im Jemen leiden nach zwei Jahren Krieg schätzungsweise 462.000 Kinder an akuter schwerer Mangelernährung – eine Zunahme um 200 Prozent seit 2014. Im Nordosten Nigerias rechnet UNICEF damit, dass im Laufe des Jahres die Zahl der Kinder mit akuter schwerer Mangelernährung auf 450.000 steigt.

Als akut mangelernährt gelten Kinder, deren Körpergewicht unter 80 Prozent des für ihr Alter angemessenen Gewichts liegt. Beträgt das Gewicht weniger als 70 Prozent, spricht man von schwerer akuter Mangelernährung. (APA)