Von Claudia Funder

Lienz – Es sind zumeist weithin sichtbare, auffällige Geschöpfe der Natur. Und sie drücken dem Landschaftsbild als Identifikationspunkte vielfach einen prägnanten Stempel auf. Doch was sind die Voraussetzungen, um zum Naturdenkmal zu werden?

„Die Bezirksverwaltungs­behörde kann Naturgebild­e wegen ihrer Seltenheit, Eigen­art oder Schönheit, wegen ihrer wissenschaftlichen, geschichtlichen oder kulturellen Bedeutung oder wegen des besonderen Gepräges mit Bescheid zu Naturdenkmälern erklären“, gibt die Lienze­r Bezirkshauptfra­u Olga Reisne­r Einblick in die gesetzliche Regelung. „In Osttirol gibt es aktuell 44 Natur­denkmäler“, verrät sie. In knapp zwei Dritteln aller 33 Gemeinden des Bezirks ist zumindest eines vorhanden. Die meisten dieser Naturschöpfungen, die aufgrund unterschiedlicher Kriterien aus dem austauschbare­n Rahmen fallen, sind im Lienzer Talboden zu finden. Erstmals unter Schutz gestellt wurden Bäume im Jahr 1962, erklärt Reisner, „zum Beispiel die Linde bei der Michaels­kirche in Lienz, die Linde in St. Johann i. W. und die Linden bei der Pfarrkirche Sillian“.

Linden überwiegen übrigens bis heute bei den zu Naturdenkmälern erklärten Bäumen im Bezirk. Jüngstes Beispiel: die Linde beim Wallnighof in Iselsberg-Stronach – seit 2014 unter Schutz.

Neben der überwiegenden Zahl an Einzelbäumen, die punktuelle Erscheinungen sind, verfügt Osttirol auch über so genannte „flächenhafte“ Naturdenkmäler. Zu ihnen zählen etwa der Alte See am Fuß der Tristacher Seewand, ein Teil der Schluchtstrecke der Galitzenklamm, die Moore bei der Essener-Rostocker Hütte und die Wasserfälle im Umbaltal in Prägraten, der Lärchenbestand im Zedlache­r Paradies in Matrei oder der Wacholderbestand in der Lavanter Forcha.

Auf allen auf der Liste stehenden Denkmälern liegt ein wachsamer Blick der Behörde. Der Eigentümer hat alle Maßnahmen zu treffen, den Erhalt zu sichern. An den „Schützlingen“ dürfen laut Gesetz ungefragt keinerlei Eingriffe vorgenommen werden, jede Veränderung bedarf einer naturschutzrechtlichen Bewilligung. Erfolgen unerlaubte Schritte, droht ein Strafverfahren.

Manche Osttiroler Naturdenkmäler sind mittlerweile dennoch aus der Landschaft verschwunden. Einigen von ihnen ging der „Atem“ aus. So wurde etwa der älteste Baum im Lienzer Schlosspark, eine 35 Meter hohe Sommerlinde, im Juni 2014 ein Fall für die Kettensäge. Der morsche, pilzbefallene Methusalem war nicht mehr zu retten, die grüne Plakette, die Naturdenkmäler ausweist, wurde entfernt, der Baum gefällt. Manchmal zwingen auch Sicherheits­aspekte zum Handeln, etwa, wenn ein Baum an einer Straße oder auf einem Platz zur Gefahr wird.

Die Zahl der Naturdenkmäler schwankt also, aber nicht nur, weil manche per Bescheid widerrufen werden, sondern auch, weil immer wieder neue dazukommen. Der Antrag auf Ausweisung kann von Gemeinden, aber auch von privaten Einzelpersonen gestellt werden. „Die Verfahren werden auf Anregung nach Durchführung eines Ermittlungsverfahrens samt Beiziehung der entsprechenden Sachverständigen durchgeführt, immer mit Zustimmun­g des Grundeigentümers“, ergänzt Reisner.