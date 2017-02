Innsbruck – In Innsbruck kennt man sie nur unter dem Namen „Ferrarischule“, die HBLA für wirtschaftliche Berufe in der Weinhartstraße nahe dem Sillpark. Der Schulkomplex, bestehend aus drei Gebäuden, ist inzwischen aber in die Jahre gekommen – und platzt aus allen Nähten, wie auch Schuldirektor Manfred Jordan vorrechnet. Noch im Jahr 2006 lag die Schülerzahl bei 640 – 2016 waren es schon 1040, die 150 Lehrer nicht zu vergessen: „Wir haben akuten Raumbedarf.“ Das soll sich nun ändern.

Beginnend mit dem heutigen Montag startet die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) nämlich ein 14 Millionen Euro schweres Ausbau- und Sanierungsprojekt, das bis zum Herbst 2018 abgeschlossen werden soll. Die Pläne hierfür stammen von Huber+Theissl Architekten aus Salzburg.

Zunächst muss die Tragkonstruktion des Internatsgebäudes verstärkt werden. Denn schon im Sommer soll mit den Bauarbeiten für ein neues Obergeschoß über dem Schul- und Internatstrakt begonnen werden. In Summe sollen 13 neue Klassenräume hinzukommen, sagt Jordan: „Wir wollen nicht größer werden, sondern qualitativ bessere Unterrichtsmöglichkeiten bekommen.“ Derzeit seien Unterrichtsräume auch im Keller untergebracht – künftig sollen die Schüler in modernen und luftigen Arbeitsräumen lernen können. Immerhin vereint die „Ferrarischule“ fünf verschiedene Schultypen unter einem Dach. Aber auch bestehende Klassenräume werden saniert.

Gleichzeitig wird ab Sommer der Internatstrakt laut BIG bis auf die Tragstruktur rückgebaut, um in der Folge mit einem neuen Raumkonzept wieder aufgebaut zu werden. Zweibettzimmer mit eigenen Sanitärräumen sollen Fünfbettzimmer ersetzen. Weiters stehen ein neuer Speisesaal, die thermische Sanierung der Fassade und Barrierefreiheit auf dem Programm.

Da alle Arbeiten bei laufendem Schulbetrieb vonstattengehen, musste auch der Unterricht darauf abgestimmt werden, wie Jordan sagt. So wurde unter anderem der Stundenplan für die 42 Klassen adaptiert, um die Unterrichtszeiten zu entzerren. Eine Klasse siedelte hierfür ins Tourismuskolleg ab, der Turnunterricht wird in die ITV-Halle in der Fallmerayerstraße verlegt.

Auch im Internat ist Flexibilität gefordert. Die Bauarbeiten werden hier in zwei Etappen erfolgen. Bis zum Februar 2018 sollen der Nordtrakt, im Anschluss der südliche Teil neu errichtet werden. Bis zu 50 Internatsschüler kommen daher vorübergehend im Kolpingheim bzw. bei den Ursulinen unter.

Für die Zentralmatura (3. bis 11. Mai) sei mit der BIG vereinbart, dass lärmintensive Arbeiten vermieden werden, sagt Jordan. (mami)