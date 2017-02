Von Michael Mader

Wörgl – Neuer Anlauf für die Verbauung des Fischerfelds in Wörgl. Am Donnerstagabend präsentierte u. a. Walter Hinterhölzl von der Wirtschaftshilfe für Studierende Innsbruck (WIST) als Grundeigentümer mit Markus Lechleitner, Geschäftsführer der Alpenländischen Heimstätte, die künftigen Verbauungspläne für das Areal.

Am Fischerfeld, mitten im Wörgler Zentrum, sollen insgesamt vier neue Baukörper entstehen: das vierstöckige „Townhouse II“ an der Salzburgerstraße mit elf Mietwohnungen und 20 Autoabstellplätzen, die drei ebenfalls bis zu vierstöckigen Gebäude des Wohnparks mit 84 Mietwohnungen und 94 Abstellplätzen sowie dem dreistöckigen „Haus der Musik“ an der Brixentaler Straße mit 34 Parkplätzen.

Herzstück des Fischerfelds sei aber laut Lechleitner der mehr als 3000 Quadratmeter große Park. Dieser steht der Öffentlichkeit aufgrund einer Vereinbarung zur Verfügung. Die Vergabe der Wohnungen im Wohnpark der Alpenländischen Heimstätte wird seitens der Stadt erfolgen. Ob man sich mit der Musikschule und dem Probelokal für die Stadtmusikkapelle im Haus der Musik einmietet oder einkauft, sei laut Bürgermeisterin Hedi Wechner noch unklar. In dem von der WIST errichteten Haus sind nämlich auch ein Café, die Werkbank und weitere Einrichtungen der WIST untergebracht.

Aufgrund des enormen Verkehrsaufkommens auf der Salzburgerstraße mit 24.000 Fahrzeugen in 24 Stunden ist das Einfahren und Ausfahren von dieser Seite aus nur rechts möglich. Sogar die noch zu errichtende Busbucht soll als „Beschleunigungsstreifen“ herhalten. Innerhalb der neuen Anlage sind nur Fußgänger und Fahrräder erlaubt. Kinderspielplatz wird es im Wohnpark keinen geben, antwortete Lechleitner auf eine Frage der ehemaligen Vizebürgermeisterin Evelyn Treichl: „Die Kinder dürfen im Park spielen.“ Kritik gab es aber auch an den lediglich 94 Parkplätzen für die 84 Wohnungen, was laut Lechleitner den Vorschriften entspreche.

Die wenigen Anrainer, die zur Präsentation gekommen waren, bemängelten die Nähe der Wohnblöcke zu den Nachbargrundstücken. Mit etwas mehr als sieben Metern Abstand zur Grundgrenze sei man relativ nah am Mindestabstand, gab Raumplanerin Claudia Schönegger zu. Stephan Filzer, ebenfalls Raumplaner und auch Nachbar, wünschte sich, dass doch noch weiter abgerückt werde. „Überlegungen wird es geben“, machte ihm Wechner wenig Hoffnungen. Kritik gab es auch an der Präsentation einer Simulation der Sonneneinstrahlung ohne Einberechnung anderer Gebäude und der Berge. „Das ist nur Schönreden, hier ist es lange schattig“, sagte Anrainerin Angelika Weigand-Berger. „Das sollte nicht zur Verwirrung beitragen, mir ist schon klar, dass es schattiger ist“, entschuldigte sich Wechner.

Bereits in der nächsten Gemeinderatssitzung soll die notwendige Umwidmung stattfinden. Ziel wäre ein Baubeginn im Herbst. Die Bauzeit beträgt 18 Monate. Laut Lechleitner belaufen sich die Baukosten bei den Wohnungen auf rund 3000 Euro pro Quadratmeter.