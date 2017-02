Von Michael Domanig

Absam – Eine elektrisch betriebene Kleinbahn, die von der Station der Mittenwaldbahn in der Höttinger Au über Mühlau, Arzl, Rum, Thaur und Absam bis nach Hall führt? Was nach einer gewagten Zukunftsvision klingt, war vor rund 110 Jahren tatsächlich ein konkretes Vorhaben. Wie weit diese „technische Fantasie“ damals schon gediehen war, erfährt man morgen Sonntag um 16 Uhr im Gemeindemuseum Absam. Museumsleiter Matthias Breit und weitere Referenten entführen in eine Zeit, als das Auto fast noch keine Rolle spielte – und zeigen die Aktualität der damaligen Debatte auf.

Die Polemik der Dörferbahn-Befürworter habe sich seinerzeit vor allem gegen die noch dampfbetriebene (und entsprechend staubige und rußige) Lokalbahn entlang der Reichsstraße zwischen Innsbruck und Hall gerichtet, erklärt Breit. Diese, so die Kritiker, habe die denkbar ungeeignetste Route gewählt, nämlich ganz unten im Tal, also vorbei an den Martha-Dörfern. Daher entstand dort, getragen vom Bürgertum, ab 1906 die Idee einer Dörferbahn. Diese, so das zentrale Argument, würde aufstrebende Orte mit insgesamt 25.000 Einwohnern verbinden – bei der bereits verwirklichten Stubaitalbahn seien es dagegen lediglich 4500.

In der Folge entstanden in allen Martha-Dörfern eigene Kommissionen, bei Projektpräsentationen – wie man es heute nennen würde – wurden diverse Varianten diskutiert. Am sinnvollsten erschien den Proponenten eine Trasse direkt durch die Dörfer hindurch. „Es war eine private Ini­tiative, die Bahn hätte als AG betrieben werden sollen“, erläutert Breit. 1908 erschien ein im Selbstverlag herausgegebenes, sehr detailliertes Protokoll über Trassenführung, politische Begehungen und Enteignungsverhandlungen.

Vertreter der Lokalbahn, der Südbahngesellschaft, der Handels- und Gewerbekammer, der Post- und Telegraphenverwaltung und der Reichsstraßenverwaltung befassten sich mit dem Projekt. „Es gab schon sehr genaue Pläne, was entlang der Route alles gemacht werden müsste“, führt Breit aus, „wo etwa Gebäude beschnitten oder Rampen für den Güterverkehr errichtet werden sollten.“ Vertreter des Reichskriegsministeriums deponierten schon einmal vorsorglich, dass Militärpersonal in der Dörferbahn freie Fahrt haben sollte. „Und von den meisten Gemeinden außer Hall gab es bereits Zusagen, sich finanziell an der AG zu beteiligen“, sagt Breit. Auch die Tatsache, dass die Bahn beim großen Fasnachtsumzug 1909 in Absam eine wichtige Rolle spielte, beweise, „dass das Thema wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen war“.

Letztlich dürfte das Projekt wohl vor allem am Einspruch der (noch bis 1974 bestehenden, als „Vierer“ bekannten) Lokalbahn Innsbruck – Hall gescheitert sein, die Konkurrenz befürchtete. Dazu kamen Einsprüche aus Innsbruck: „Man hatte Angst, dass die Touristen durch die Bahn am linken Innufer und somit am Stadtzentrum vorbeigeschleust würden“, sagt Breit. Auf dieses Konkurrenzdenken spielte auch ein Anhänger des Dörferbahnprojektes im „Unterinntaler Boten“ vom Jänner 1908 an: „Hötting und Mühlau sind gewaltig aufstrebende Orte und den Großinnsbruckern ein Dorn im Auge, weil diese lieber ihren teuren Saggen und die feuchten Pradler Wiesen bevölkern wollen.“

Spannend sei, „dass damals in alter Sprache eine moderne Diskussion geführt wurde“, findet Breit – etwa darüber, wie eng Verkehrsanbindung und Wirtschaftsentwicklung zusammenhängen.

Vom Gemeindemuseum Absam wurde der Vortrag – passend zur Faschingszeit – übrigens als „Projektpräsentation Dörferbahn“ beworben. Rund 15 ernsthafte Anfragen zur Veranstaltung, auch von Behörden, Vereinen und Medien, „zeigen, dass nicht jeder das Projekt als etwas Historisches erkennt und dass die Leute die Idee einer kreuzungsfreien elektrischen Bahnlinie durch die Martha-Dörfer nach wie vor nicht für ganz unrealistisch halten“, meint Breit.