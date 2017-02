Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien – Fast drei Wochen wurde darüber geschwiegen, erst vor einigen Tagen ging die Meldung an die Öffentlichkeit: In weiten Teilen Europas, von Norwegen bis nach Spanien (u. a. in Finnland, Tschechien, Deutschland, Frankreich), wurde erhöhte Radioaktivität registriert.

Gemessen wurde eine leicht erhöhte Konzentration des radioaktiven Isotops Jod-131 in bodennaher Luft. Die daraus resultierende Strahlenbelastung ist so gering, dass „keinerlei gesundheitliches Risiko besteht“, beruhigt das Lebensministerium. Österreichweit wurde nur in Wien in der 2. Februarwoche ein Wert gemessen, „der gerade über der Nachweisgrenze ist“, heißt es aus dem Lebensministerium. Nach wie vor unklar ist die Ursache. Spekulationen über einen Unfall in einem Atomkraftwerk nannte die tschechische Strahlenschutzbehörde SJUB „Unsinn“. Denkbar sei indes ein Problem bei einem Hersteller von radioaktiven Medikamenten, wie sie in der Strahlentherapie eingesetzt werden. Zur großräumigen Überwachung wird in Österreich ein Messsystem betrieben, das an 336 Orten die Radioaktivität misst, wobei nur 111 Stationen ununterbrochen Daten senden. „In Tirol sind dies 43 Stationen – 14 liefern permanent Daten –, auf deren Messwerte die Länder über das ,Meldebild online‘ Zugriff haben. Zusätzlich sind 10 Luftmonitorstationen in grenznahen Regionen installiert, die laufend die Konzentration von radioaktiven Stoffen in der Luft bestimmen“, erklärt man im Büro von Landeshauptmannstellvertreterin und Umweltlandesrätin Ingrid Felipe.

Die aktuellen Messwerte werden online an die Zentrale im Lebensministerium in Wien übertragen und ausgewertet. Dort sind die Werte auch für andere zuständige Institutionen in Bund und Land, wie z. B. die Landeswarnzentralen, zugänglich. „Kommt es aber zum Beispiel durch einen schweren Unfall in einem ausländischen Kernkraftwerk zu einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen, wird sofort Alarm ausgelöst“, sagt man im Felipe-Büro. Ein ständiger Bereitschaftsdienst in der Abteilung Strahlenschutz des Lebensministeriums stellt sicher, dass die zuständigen Stellen sofort auf den Vorfall reagieren und erforderlichenfalls innerhalb von wenigen Minuten die notwendigen Maßnahmen veranlassen können (Notfallmanagement der Länder).

Neben der radioaktiven Strahlung werden auch andere Luftwerte dauerhaft überwacht. Laut EU-Luftqualitätsrichtlinie müssen Schwefeldioxid (SO2), Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NO, NO2), Ozon, Feinstaub (PM10, PM2.5) und Benzol gemessen werden. Die Tiroler Messdaten werden an die österreichweit zentrale Datenbank beim Umweltbundesamt weitergegeben, je nach Messverfahren im halbstündlichen Rhythmus oder in regelmäßigen Abständen – monatlich, jährlich. Von dort erfolgt jährlich die Datenübermittlung an die EU. „Das Umweltbundesamt hält in seiner Überschreitungsstatistik genau fest, wo und wie oft Grenzwerte überschritten werden“, so Christian Nagl vom Umweltbundesamt. Während Tirol 2016 bei den Feinstaubwerten im unteren Bereich lag und kein Ort auch nur annähernd die von der EU festgelegte Grenze von 35 Überschreitungstagen pro Kalenderjahr erreicht hat, zeigt sich die Situation beim Stickstoffdioxid in Tirol weitaus dramatischer. Bei NO2 wurde der EU-Grenzwert für den Jahresmittelwert in Vomp in den letzten Jahren deutlich überschritten, was den österreichischen Negativ-Spitzenwert bedeutet. 2015 wurde dieser Grenzwert auch an den Messstellen Gärberbach, Hall, Innsbruck Zentrum, Kundl A12 überschritten, 2016 (vorläufige Daten) nur noch in Gärberbach, Kundl und Vomp.

Wegen der Stickstoffdioxidwerte „ist im Rahmen des IG-L ein umfangreiches Maßnahmenprogramm mit dem Luft-100er und zahlreichen Beschränkungen von Lkw-Fahrten in Kraft“, sagt man im Büro Felipe. Diese Maßnahmen haben „zu deutlichen Verbesserungen der Luftwerte an einigen Messstellen geführt. Ziel ist, überall eine EU-vertragskonforme Luftsituation herzustellen.“