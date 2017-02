Innsbruck – Nach dem spannenden Debüt von Autor Bernhard Aichner als Moderator der diesjährigen Zeitzeugen-Serie steht am Montag, 27. Februar, der zweite Gesprächsabend an. Dieses Mal zu Gast: Elisabeth Zanon. Die Medizinerin, die einer breiten Öffentlichkeit als Politikerin und Hospiz-Obfrau bekannt wurde, erzählt dabei ab 19 Uhr im Casino Innsbruck aus ihrem Leben.

Zanon wurde 1955 in Leisach in Osttirol geboren. Schon früh kam sie mit der Politik in Berührung: Vater Fridolin war Bürgermeister seiner Heimatgemeinde, Landtagsabgeordneter und – von 1975 bis 1989 – Mitglied der Tiroler Landesregierung.

Tochter Elisabeth wählte zunächst einen anderen Weg. Nach der Matura in Lienz studierte sie in Innsbruck Medizin und absolvierte bei Prof. Hans Anderl eine Facharztausbildung für plastische und Wiederherstellungs­chirurgie. 1994 holte LH Wendelin Weingartner sie in die Tiroler Landesregierung und betraute sie mit den Agenden Gesundheit, Krankenanstalten, Familien-, Frauen-, Jugend- und Seniorenpolitik sowie Wohnbauförderung. 14 Jahre später hängte sie die Politik an den Nagel und widmete sich wieder ihrem Beruf als Ärztin, seit 2012 ist sie zusätzlich Obfrau der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft.

Der Besuch des Zeitzeugen-Gesprächs ist kostenlos, eine Reservierung ist erforderlich unter 0512/58 70 40 oder auf innsbruck.casinos.at. Eintritt ins Casino ab dem vollendeten 18. Lebensjahr im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung der Casinos Austria AG. Amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. (TT)