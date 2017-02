Kitzbühel – Er ist durch und durch ein Kitzbüheler Kind und noch immer ein begeisterter Skifahrer. Ernst Hinterseer feiert heute seinen 85. Geburtstag. Was den ausgesprochenen Familienmenschen sonst noch so bewegt, hat er der TT in einem Gespräch verraten.

Was wünscht sich ein Ernst Hinterseer zum 85. Geburtstag?

Ernst Hinterseer: Gesundheit. Das andere ergibt sich, wie es kommt, so kommt es. Wenn ich noch etwas gesund sein kann und noch weiter Skifahren gehen kann, ist es einmalig.

Sie sind noch viel mit den Ski unterwegs?

Hinterseer: Wenn schönes Wetter ist, sowieso, dann bin ich in der Früh zwei Stunden am Berg. Da sind noch wenig Leute unterwegs und ich fahre meine paar tausend Höhenmeter und dann wieder nach Hause. Heutzutage ist es ja herrlich bei den Pisten, da brauchst nur mit den Ohren und dem Hintern ein wenig zu wackeln und schon geht’s dahin.

Am 24. Februar haben Sie in Squaw Valley bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille gewonnen. Hat das Ihr Leben verändert?

Hinterseer: Ja, ganz unglaublich. Ich bin ja als Bauernbub aufgewachsen in der Landwirtschaft und auf der Seidlalm. Ich musste als Bub viel arbeiten. Denn nach dem Krieg war es nicht einfach, aber das Arbeiten schadet ja keinem Menschen. Schlecht ist es mir aber nie gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Milch, Butter und Brot hatten wir immer, ich musste also nie hungern. Gehabt habe ich gar nichts vor der Goldmedaille, das hat dann schon alles total verändert. Ab da ist es immer stetig bergauf gegangen.

War schon früh klar, dass Sie Rennfahrer werden?

Hinterseer: Es muss wohl so in mir drinnen gewesen sein. Es hat sich damals einfach so ergeben, dass sich eine Grupp­e gebildet hat mit Toni Sailer, Anderl Molterer und Fritz Huber und der Christian Prav­da war unser großes Vorbild. Wir haben uns dann immer am Ganslern getroffen und sind rauf und runter. Dann kamen vom Club aus die Tiroler Meisterschaften, die österreichischen und so weiter.

Haben Sie sich im Kitz­büheler Wunderteam gegenseitig angestachelt?

Hinterseer: Das war unsere Stärke, weil wir gegenseitig gekämpft haben. Wir waren gute Freunde, aber wenn wir Rennen gefahren sind, hat halt jeder gerne gewonnen. Unser Vorteil war auch, dass wir die Hahnenkammbahn hatten. Wo die anderen noch zu Fuß gegangen sind, konnten wir schon mit dem Lift fahren. So konnten wir locker die Streif zehnmal am Tag fahren.

Wenn man damals mit heut­e vergleicht, wie hat sich der Skisport verändert?

Hinterseer: Für einen Rennläufer war es damals schön und ist es heute schön. Gefährlicher war’s, glaube ich, aber zu unserer Zeit. Von 1952 bis 1960 gab es drei Tote. Es ist heute schon alles schneller geworden, aber wenn du früher mit 100 km/h in den Wald gestürzt bist, war’s auch nicht sauber. Vergleichen kann man es aber nicht. Denn wir haben nichts verdient, aber wir haben die Welt gesehen und das war viel wert. Wenn du 1959 als Bauernbub nach Amerika fahren konntest, war das was Besonderes.

Sie haben damals von der Stadt Kitzbühel ein Grundstüc­k bekommen. Warum haben Sie sich für das am Schattberg entschieden?

Hinterseer: Zu der Zeit war Hermann Reisch Bürgermeister. Wir haben ja nichts verdient, deshalb haben wir von der Stadt ein Grundstück bekommen, Anderl Molterer und Toni Sailer schon 1956 und 1960 dann ich. Der Bürgermeister fragte mich, wo ich hin will. Entweder auf den Schattberg oder hinter Sailer und Molterer. Na, hab’ ich gesagt. Ich geh’ auf den Schattberg, weil hinter dem Sailer und dem Molterer bin ich beim Rennfahren oft genug gewesen. Nicht dass ich mein Leben auch noch hinter den beiden verbringen muss.

Sie waren als Trainer aber auch erfolgreich?

Hinterseer: Ich war zuerst zwei Jahre in Österreich, wurde dann aber sehr unfair hinausbugsiert, das hat mich geschmerzt. Weil ich viel Erfolg hatte dort. Da waren der Hansi und auch der David Zwilling, der Franz Klammer. Dann bin ich zu den Deutschen und hatte wieder gute Erfolge. Unter mir hat Christia­n Neureuther den Slalom in Kitzbühel gewonnen.

Sie gelten als Familienmensch, haben aber eine schwierige Beziehung mit ihrem Sohn Hansi. Wie geht es ihnen damit?

Hinterseer: Es war nicht so leicht für mich, weil ich viel probiert habe und ihm sehr geholfen habe. Aber so ist es halt im Leben. Das ist abgeschlossen. Ich hab’ dann halt geheiratet und hab die zwei Buam Ernst und Guido bekommen. Und heute habe ich sechs Enkelsöhne, da hab’ ich einen Fußballer dabei (Lukas Hinterseer, Anm. d. Red.), das ist für einen Opa das Schönste. Und Guido und Ernst waren auch sehr gute Skifahrer, das wird oft vergessen.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung Kitzbühels seit Ihrer Jugend?

Hinterseer: Die Entwicklung ist sehr gut. Einzig das mit den Maklern und dass alles verkauft wird, das tut mir schon ein wenig weh. Aber das ist halt ein Geschäft. Aber dass die Menschen zu uns wollen, verstehe ich. Ich habe viel gesehen auf der Welt, es gibt viele schöne Plätze, aber zum Leben einen Platz wie hier gibt es nirgends.

Das Gespräch führte Harald Angerer