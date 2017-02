Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – „Ordination Dr. Mustermann, was kann ich für Sie tun?“ Was sich wie der Beginn eines normalen Telefongesprächs zwischen Patient und Sprechstundenhilfe eines Innsbrucker Facharztes anhört, entpuppt sich als Anruf bei einem externen Callcenter im Tiroler Unterland. Und zwar dank automatischer Rufumleitung so, dass es der Anrufer überhaupt nicht mitbekommt. Denn auch auf Rückversicherung, ob man mit der Ordination Dr. Mustermann (Name der Redaktion bekannt, Anm.) verbunden ist, wird die Frage zunächst mit einem Ja beantwortet. Erst auf direktes Nachhaken, ob man in Wahrheit nicht eigentlich bei einem Callcenter gelandet ist, räumt die freundliche Stimme am anderen Ende der Leitung ein, dass man tatsächlich als Callcenter im Auftrag des Arztes für die Koordination der Termine zuständig sei. Und zwar inklusive Aufnahme sensibler Daten wie Name, Geburtsdatum, Telefonnummer oder Details über gesundheitliche Beschwerden des Anrufers.

„Alles seriös, die Daten der Patienten sind bei uns sicher“, versichert die Betreiberin des Callcenters und bestätigt, dass immer mehr Ärzte ihre Terminvergabe auslagern. Sie will allerdings weder namentlich genannt werden, noch dass der Name ihrer Firma in der Zeitung steht. Ihre Telefonistinnen würden die Anrufe nicht in Heimarbeit, sondern im Büro entgegennehmen und hätten zudem eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Was die Privatsphäre anlangt, sieht die Callcenter-Betreiberin in dem ausgelagerten Service sogar eine größere Sicherheit als in einer Arztpraxis: „In 90 Prozent der Arztpraxen können anwesende Patienten mithören, was die Sprechstundenhilfe am Telefon mit dem Anrufer bespricht. Bei uns findet das Gespräch in einem geschlossenen Rahmen statt.“

Dass man sich nicht zu Beginn des Telefonats als Callcenter zu erkennen gibt und damit dem Anrufer die Chance nimmt, selbst zu entscheiden, ob er seine höchstpersönlichen Daten überhaupt einer externen Firma mitteilen möchte, liegt laut Callcenter-Eigentümerin an der Auftragsbeschreibung durch den Arzt. Man nehme die Anrufe genau so entgegen, wie es der Arzt wünscht.

Als fragwürdig bezeichnet der Präsident der Österreichischen Ärztekammer, Artur Wechselberger, die Vorgehensweise, wenn Patienten nicht darauf hingewiesen werden, dass sie gar nicht mit der Praxis verbunden sind. „Man müsste zumindest die Anrufer darüber aufklären, dass man als Callcenter im Auftrag des Arztes die Termine koordiniert“, so Wechselberger. Außerdem müsste man sich hinsichtlich der Verschwiegenheit der Sache schon einmal genauer widmen. „Denn Mitarbeiter einer Arztpraxis unterliegen der Schweigepflicht“, betont Wechselberger. Inwieweit diese dann auch externe Telefonistinnen einschließt und im Fall kontrolliert oder Verstöße geahndet werden können, müsste man sich genauer ansehen. Auch seitens der Patientenvertretung des Landes heißt es, dass in diesem Zusammenhang Bedenken wegen des Datenschutzes und der Verschwiegenheitspflicht nicht von der Hand zu weisen seien.

Weniger dramatisch bewertet man hingegen die Sache bei der Tiroler Gebietskrankenkasse. „Wir sehen kein Problem darin, wenn ein Vertragspartner seine Terminvergabe – ganz oder teilweise – über ein Callcenter abwickeln lässt“, teilt die Presseabteilung mit. Vor allem dann nicht, wenn dadurch die Versorgung weiter verbessert werden könne. „Diese Möglichkeit ist rechtens und verstößt nicht gegen den geltenden Gesamtvertrag. Ein etwaiges Fehlverhalten der ,Telefonisten‘ wäre dem Arzt anzurechnen und würde selbstverständlich einen Verstoß gegen den Gesamtvertrag darstellen.“

Der eingangs erwähnte Innsbrucker Facharzt wollte zur Causa übrigens keine offizielle Stellungnahme abgeben. Allerdings kündigte er an, dass sich das Callcenter künftig auch als solches zu erkennen geben wird.