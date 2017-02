Innsbruck - Nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht am Marktplatz setzt die Innsbrucker Polizei am Faschingsdienstag auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Vorgebeugt werden solle nicht nur Sexualdelikten, auch gegen Terrorgefahr – auch wenn keinerlei konkrete Gefahr bestehe – werde vorgesorgt, so das Stadtpolizeikommando in einer Aussendung.

Der gesamte Veranstaltungsbereich in der Altstadt und die Zugänge werden mit Unterstützung des Innenministeriums per Video überwacht. Darüber hinaus sind mobile Kamerateams der Polizei im Einsatz.

Die Veranstaltungszone soll mit Zutrittskontrollen bei sämtlichen Eingängen abgegrenzt werden, potenzielle Personengruppen werden laut Polizei gezielt überwacht. Im gesamten Innenstadtbereich sollen die Jugendschutzgesetze schwerpunktmäßig kontrolliert werden. Bei Zufahrtsmöglichkeiten kommen technische Sperren in Form von Betonleitwänden zum Einsatz.

Die Maria-Theresien-Straße wird heuer nicht mehr für den Fasching genutzt. Zudem wurde die Ausrichtung des Events vom Party-Treiben in Richtung „Fasching für die ganze Familie“ geändert. (TT.com)