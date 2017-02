Tirol – Ob bei Umzügen, Bällen oder Kinderfaschingsfeiern: In vielen Tiroler Gemeinden herrschte am Wochenende wieder farbenfrohes, fantasievolles Treiben: Ein kräftiges „Eader, Eader“ ertönte gestern in Landeck/Angedair. Sieben Faschingsgruppen, darunter die „Eader Kreuzritter“ als Veranstalter, sowie 120 kleine Narren aus den Kindergärten sorgten für einen turbulenten Umzug. In Radfeld zogen bei Kaiserwetter über 40 Faschingsgruppen – vielfach mit prachtvollen Wägen – durchs Ortszentrum. Donald Trump und seine Mauerpläne waren ebenso Thema wie lokale Aufreger – etwa das umstrittene Aus für die Kramsacher Sonnwendjochbahn. Ein besonderer Blickfang waren die Münsterer Ratschenmanda. Bereits am Freitagabend ging der zweite Rattenberger Nachtfaschingsumzug in Szene – trotz kühler Temperaturen mit deutlich mehr Teilnehmern als im Vorjahr. Nicht nur die Rattenberger Gondolieri wussten zu begeistern. (TT.com)