Von Michael Mader

Kufstein – In Kufstein wachsen die Begegnungszonen (Shared-Space-Zonen) wie die Schwammerln aus dem Boden. Noch heuer werden Nummer fünf, sechs und sieben entstehen.

Bereits in 14 Tagen wird im Kreuzungsbereich Marktgasse mit der Hans-Reisch-Straße und dem Oberen Stadtplatz mit den Grabungsarbeiten begonnen. „Sofern das Wetter passt“, bekräftigt Stadtrat Stefan Hohenauer, der den Bau der Begegnungszonen in der Festungsstadt stetig vorantreibt.

Die Stadtwerke Kufstein verlegen anschließend die unterirdischen Einbauten wie Wasser, Kanal, Fernwärme, Strom und KufNet, auch die Straßenbeleuchtung wird erneuert. Danach erfolgt die Pflasterung in Verlängerung der Marktgasse bis zur Häuserzeile.

Während dieser Arbeiten muss die Marktgasse allerdings gesperrt werden, der Verkehr vom Bahnhof kommend wird über den Fischergries und den Kreisverkehr Franz-Josef-Platz umgeleitet.

Etwa ab dem zehnten April wird dann die Hans-Rei­sch-Straße bis zum Kufsteiner Hof in eine Begegnungszone verwandelt. Fahrzeuge müssen während dieser Zeit einen Umweg über den Fischergries in Kauf nehmen. Von dort gelangen sie dann über die wieder geöffnete Marktgasse auf den Oberen Stadtplatz.

In der Hans-Reisch-Straße wird es aber wie etwa schon in der Kinkstraße keine durchgehende Pflasterung geben. In der Mitte der Fahrbahn wird aus Kostengründen immer wieder asphaltiert. Hohenauer kann dem aber auch etwas abgewinnen: „Der Asphalt wird mit der Zeit grau und passt dann eh nicht so schlecht zu den verlegten Platten.“

Nachdem die Bauarbeiten im Herzen von Kufstein stattfinden, ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. „Deshalb hat das Stadtmarketing ein Informationsblatt entworfen, das auf der Homepage der Stadt abrufbar ist und auch als Plakat auf den Bauzaun kommt“, weiß Hohenauer. Darin enthalten ist eine Beschreibung des Zeitplans und der Umleitungen.

Mit der Fertigstellung wird Mitte Juni gerechnet, vermutlich aber nicht vor dem dreitägigen Rock- und Popfestival Kufstein unlimited. Hohenauer würde sich wünschen, dass man über den Oberen Stadtplatz künftig mit dem Rad gegen die Einbahn fahren kann. Aufgrund der Verbreiterung der Fläche durch den Niveauausgleich zwischen Fahrbahn und Gehsteig wäre dafür genug Platz vorhanden.

Der Umbau der Hans-Reisch-Straße in eine Begegnungszone wird sich mit rund 280.000 Euro zu Buche schlagen, die Marktgasse hat 250.000 gekostet. Letztere wird aber erst nach der Fertigstellung des Anschlussstückes zum Oberen Stadtplatz in eine Begegnungszone umgewandelt. Dafür braucht es einen eigenen Beschluss.

Spätestens Ende September dürfte dann die insgesamt siebte Shared-Space-Zone in Kufstein entstanden sein: Im Zuge des großen Umbaus am Bahnhof mit Busterminal – die Tiroler Tageszeitung berichtete – wird nämlich der Bahnhofsvorplatz in eine Begegnungszone verwandelt.