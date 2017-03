Wörgl – Seit Jahren lassen die Schülerinnen und Schüler der Bundeshandelsakademie/Bundeshandelsschule in Wörgl beim Landesfremdsprachenbewerb in Innsbruck mit ausgezeichneten Leistungen aufhorchen. So geschah es auch heuer wieder.

David Ebner (4AK) imponierte mit seiner Eloquenz in Französisch und holte sich damit die „Goldene“. Thomas Stiegler (5CK), Sieger der schwierigen Kombination Französisch-Englisch, beeindruckte die Jury mit der Leichtigkeit, mit der er zwischen den beiden Sprachen hin- und herwechselte. Er wird am 4. April die Schule beim Bundesfremdsprachenbewerb in Linz vertreten.

Über einen ausgezeichneten dritten Platz dürfen sich Michaela Rieder (5DK) in Spanisch sowie ihr Klassenkollege Thomas Pramel in der anspruchsvollen Kombination Italienisch-Englisch freuen. Und damit nicht genug: Zu diesen Top-Platzierungen gesellen sich noch drei vierte Plätze: Elisabeth Kostenzer (4DK) stellte ihr Können in Italienisch eindrucksvoll unter Beweis, Christoph Knaubert (4BK) überzeugte mit seinen Englischkenntnissen und Carina Madersbacher (5BK) schlug sich grandios in der herausfordernden Kombination Spanisch-Englisch.

Fazit des Landeswettbewerbs für die BHAK/BHAS Wörgl: In jeder Kategorie – sowohl einsprachig als auch zweisprachig – konnten die HAK-Schüler so richtig mitmischen. Ihr Einsatz wurde auch belohnt. Kein Wunder also, dass sich Direktorin Sigrid Steiner und ihre Kolleginnen und Kollegen über diesen Erfolg freuen und stolz auf ihre Schüler sind. (TT)