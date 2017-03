Innsbruck – Vor knapp 14 Monaten kehrte Manfred Scheuer als neuer Bischof von Linz in seine Heimat Oberösterreich zurück. Damals hätte niemand geglaubt, dass seine Nachfolge in Innsbruck so lange dauert. Denn bereits im November 2015 gab der Vatikan Scheuers Wechsel nach Linz bekannt. In einem Interview mit dem Kurier in Oberösterreich stellt sich der langjährige Bischof von Innsbruck mit Blick auf Tirol jetzt die Frage, „ob es gut ist, dass es schon 13, 14 Monate dauert“. Man hätte gehofft, dass es etwas schneller gehe. Und weiters wird Scheuer zitiert: „Aufgrund von unterschiedlichen Konstellationen, die teilweise schon in Innsbruck selbst, aber auch auf anderer Ebene liegen, hat es sich etwas verwickelt.“

Um welche Verwicklungen könnte es da gehen? Unstimmigkeiten zwischen dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, dem Wiener Erzbischof und Kardinal Christoph Schönborn, und dem päpstlichen Nuntius in Österreich, Peter Stephan Zurbriggen, werden dementiert. Vielmehr soll es ein ausgezeichnetes Einvernehmen geben und Zurbriggen bereits im November einen Fünfervorschlag nach Rom geschickt haben. Allen möglichen Bischofskandidaten wird ein starker Tirol-Bezug nachgesagt. Damit kommt der Nuntius den Wünschen der diözesanen Gremien in Innsbruck nach. Schon bei den Bischofsernennungen in Feldkirch oder Graz hat Zur­briggen darauf geachtet.

Auf dem Dreiervorschlag aus Tirol, den noch Manfred Scheuer dem Vertreter des Vatikans in Österreich übermittelt hat, dürften jedenfalls der ehemalige Generalvikar und jetzige Diözesanadministrator Jakob Bürgler und der Pfarrer von Innsbruck-Allerheiligen Franz Troyer stehen. Seit seiner Wahl zum interimistischen Leiter der Diözese genießt Bürgler großen innerkirchlichen Rückhalt. Andererseits forciert Kardinal Schönborn – wenn möglich – hochrangige Theologen als Bischöfe, die zumeist an katholischen Hochschulen lehren. Auf Scheuer und seinen Vorgänger Alois Kothgasser traf dies seinerzeit zu.

Damit kommen der Schönberger Franziskaner David Volgger (52), der an der Päpstlichen Universität Antonianum unterrichtet, und der aus Innsbruck stammende Kirchenrechtler und zweite Kirchenanwalt am vatikanischen Höchstgericht Nikolaus Schöch (57) ins Spiel. Die Spekulationen konzentrierten sich zuletzt um die vier Namen, obwohl Rom stets für Überraschungen gut ist. So gilt der Regens des Priesterseminars Roland Buemberger ebenfalls als „bischofswürdig“.

Dass die Verzögerungen in Innsbruck bzw. bei der ausstehenden Bischofsernennung in St. Pölten etwas mit einer eventuellen Beförderung von Christoph Schönborn in die römische Kurie und damit an die Spitze der Glaubenskongregation zu tun haben könnten und deshalb vorranging ein neuer Erzbischof für Wien gesucht wird, schließen Kircheninsider aus. Das sei nicht mehr als ein Gerücht und der Kardinal mit 72 auch nicht mehr der Jüngste.

Machtkämpfe in der Bischofskongregation könnten schon eher ausschlaggebend sein, andererseits scheint auch eine Bischofsernennung im Dreierpack möglich zu sein: in Innsbruck, St. Pölten und in Salzburg. Erzbischof Franz Lackner hat um einen zweiten Weihbischof angesucht, der aus Stumm im Zillertal stammende Generalvikar Hansjörg Hofer ist sein Wunschkandidat.

Fastenzeit hin oder her – in den vergangenen Wochen hieß es immer wieder, dass noch vor Ostern weißer Rauch in Innsbruck aufsteigen könnte. Wohl nicht in der Karwoche, vielleicht noch im März. Die Diözese übt sich derweil weiter in Geduld. (pn)